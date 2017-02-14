Литва узаконила безнаказанность солдат США на своей территории

Парламент ратифицировал договор, в котором кроме прочего говорится, что солдаты США не подлежат уголовному преследованию со стороны Литвы

Вильнюс, , 18:36 — REGNUM На заседании внеочередной сессии Сейма Литвы сегодня, 14 февраля, было решено ратифицировать соглашение с США, касающееся пребывания американских военнослужащих в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Члены парламента единогласно проголосовали за соглашение.

Соглашение детально определяет статус американских военных в Литве. В соглашении рассматриваются их приезд, отъезд, возможности попадания на военные объекты Литвы, налоги, юрисдикция, военная почта, признание водительского удостоверения, регистрация транспортных средств, движение и другие вопросы. В том числе и отказ от уголовного преследования американских солдат со стороны Литвы в случае совершения ими преступления. В соглашении лишь сказано, что уголовное преследование возможно в исключительных случаях. В каких — не уточняется.

По словам председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутаса Бакаса, соглашение создаст союзникам условия для более легкой работы. «Это было необходимо, поскольку соглашение позволит нашим союзникам намного легче осуществлять меры сдерживания в Литве и в регионе. Кроме того, это поможет США эффективнее реализовывать оборонные функции», — пояснил политик.

На заседании не шла речь об учреждении военных баз США в Литве. Цель соглашения — определить статус американских военнослужащих и причисленных к военным силам гражданских лиц на территории Литвы. «Этим соглашением мы точно не учреждаем американские военные базы в Литве. Речь идет о дислокации американских военных и использовании наших, литовских, военных баз, нашей инфраструктуры», — говорит Бакас.