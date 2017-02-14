Вторник, 14 Февраля 2017 года
19:12:52 МСК

Литва узаконила безнаказанность солдат США на своей территории

Политика
Парламент ратифицировал договор, в котором кроме прочего говорится, что солдаты США не подлежат уголовному преследованию со стороны Литвы

Вильнюс, 14 февраля 2017, 18:36 — REGNUM  На заседании внеочередной сессии Сейма Литвы сегодня, 14 февраля, было решено ратифицировать соглашение с США, касающееся пребывания американских военнослужащих в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Члены парламента единогласно проголосовали за соглашение.

Соглашение детально определяет статус американских военных в Литве. В соглашении рассматриваются их приезд, отъезд, возможности попадания на военные объекты Литвы, налоги, юрисдикция, военная почта, признание водительского удостоверения, регистрация транспортных средств, движение и другие вопросы. В том числе и отказ от уголовного преследования американских солдат со стороны Литвы в случае совершения ими преступления. В соглашении лишь сказано, что уголовное преследование возможно в исключительных случаях. В каких — не уточняется.

По словам председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутаса Бакаса, соглашение создаст союзникам условия для более легкой работы. «Это было необходимо, поскольку соглашение позволит нашим союзникам намного легче осуществлять меры сдерживания в Литве и в регионе. Кроме того, это поможет США эффективнее реализовывать оборонные функции», — пояснил политик.

На заседании не шла речь об учреждении военных баз США в Литве. Цель соглашения — определить статус американских военнослужащих и причисленных к военным силам гражданских лиц на территории Литвы. «Этим соглашением мы точно не учреждаем американские военные базы в Литве. Речь идет о дислокации американских военных и использовании наших, литовских, военных баз, нашей инфраструктуры», — говорит Бакас.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Милитаризация Прибалтики
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму
МоскваРоссия Судебная система Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
14.02.17
Ножи вермахта и «Гитлерюгенда» в Ленобласти признали «культурной ценностью»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Контрабанда и борьба с ней Общество
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Самая высокая рождаемость в Туве, Чечне и Ингушетии – ОП РФ
МоскваРоссия Демографическая статистика Общество
NB!
14.02.17
Социологи выяснили, как петербуржцы относятся к передаче Исаакия РПЦ
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Общество
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
ЯроблЕИРЦ – золотой троянский конь для губернатора Миронова?
ЯрославльРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Политика
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
ЕкатеринбургРоссия Потребительское кредитование Общество
NB!
14.02.17
«В своей бедной жизни виноваты сами старики» — калужский губернатор
КалугаРоссия Прожиточный минимум в России Общество
NB!
14.02.17
32% граждан не смогли дать оценку Февральской революции 1917 года: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
32% граждан РФ считают период правления Путина лучшим в истории страны
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Большинство граждан жалуются на исполнение бюджета и чиновников – СП РФ
МоскваРоссия Счетная палата РФ Экономика
ещё главное