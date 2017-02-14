В Латвию прибудут испанские танки и бронемашины
Рига, 14 февраля 2017, 18:02 — REGNUM Вооруженные силы Испании объявили о переброске шести своих новых танков Leopard 2E и гусеничных бронетранспортеров Pizarro в Латвию, сообщает портал Rus.delfi.lv. По своей численности испанские подразделения в Латвии будут уступать только канадским.
Военная техника и 350 человек из бригады механизированной пехоты Extremadura переместятся со своей постоянной базы в Бадахосе и впервые будут показаны на военных учениях НАТО, которые пройдут в Латвии в середине мая 2017 года под руководством Канады.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии будет размещен международный батальон НАТО, в котором задействуют военнослужащих из Канады, Албании, Италии, Испании, Словении и Польши.
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