Парламент Литвы запретил все формы насилия над детьми

Вильнюс, , 18:00 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 14 февраля, единогласно принял пакет поправок к законам, запрещающий любые формы насилия над детьми, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня исторический день, которого мы ждали и ради которого мы работали чуть ли не 10 лет. Когда мы начали распространять новость о позитивном отцовстве и воспитании детей без насилия, нас не поняли. Организации «Спасите детей» даже угрожали! Воспитание детей без ремня было непонятно большей части граждан Литвы», — говорит генеральный директор организации «Спасите детей» Раса Дичпетрене.

«По моему мнению, это одно из самых разумных и важных решений, которые члены нашего Сейма могли принять во время своего срока полномочий. Мы присоединились к еще 25 странам Европы, в которых уже действует такой закон, мы не будем белым пятном рядом с нашими соседями — Латвией, Польшей и Эстонией», — добавила она.

«Поправки к закону, запрещающие любое насилие над детьми и позволяющие быстрее изолировать ребенка от применяющих насилие взрослых, уже были подготовлены несколько лет назад. Тогда я дождалась только возражений со стороны политиков и части общества, меня даже обвинили в том, что я хочу легализировать изъятие ребенка из семьи и их вывоз за границу, что хочу применить модель Норвегии в отношении Литвы. К сожалению, должно было произойти потрясшее всех несчастье, и только после смерти ребенка многие опомнились — сейчас в Сейме предлагаются и рассматриваются аналогичные поправки», — сказала член Сейма, социал-демократ Риманте Шалашявичюте.

После того, как был до смерти избит ребенок в Кедайняй, послышались различные предложения политиков и учреждений вновь централизовать систему защиты прав детей. «От централизации мы отказались в 2003 году, потому что это не панацея, а предложение по поводу предложения. Контроль над отделениями защиты прав детей стоит доверить Государственной службе по защите прав детей и усыновлению при министерстве соцзащиты и труда. Вопрос, хватает ли ресурсов — отделений защиты прав детей и социальных работников, психологов? Достаточно ли высокая их компетенция и правильно ли их отношение? Наконец, достаточно ли подходящее отношение самого общества, близких, соседей, родственников к происходящему или возможному насилию над детьми?» — задает вопросы Шалашявичюте.

«Ребенок не является и не может являться собственностью взрослых, даже родителей. В обществе, в первую очередь, должно меняться отношение ко всему этому, тогда, возможно, закончится наказание детей», — отметил социал-демократ Юлюс Сабатаускас.

В Литве решились срочно менять законопроекты после избиения до смерти 4-летнего мальчика его биологической матерью и отчимом.