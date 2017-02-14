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Проект постановления о досрочном прекращении полномочий Меткина внесен в ГД

Политика
Парламентарий решил вернуться в производство

Москва, 14 февраля 2017, 17:37 — REGNUM  Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы Александра Меткина («Единая Россия») внес в нижнюю палату парламента комитет по регламенту, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля. Меткин был избран от Краснодарского края по федеральному списку в составе 33-й региональной группы.

Меткин уходит из Госдумы в связи с тем, что получил предложение по своей прежней работе на предприятии в Краснодарском крае и решил вернуться в производство, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

До избрания в Госдуму Меткин руководил ЗАО «Таманьнефтегаз», дочерним предприятием холдинга ОТЭКО (предлагает услуги в области перевозок нефти и газа, а также технического обслуживания парка вагонов), которое занималось строительством и эксплуатацией Таманского перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов.

Читайте ранее в этом сюжете: Александр Меткин отказывается от мандата депутата Госдумы

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