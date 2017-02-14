Население Латвии активно вооружается

Рига, , 17:37 — REGNUM По данным Государственной полиции Латвии в 2016 году в стране увеличилось число владельцев огнестрельного оружия и количество зарегистрированного оружия, сообщает LETA.

Как стало известно, в 2016 году в Латвии было зарегистрировано 33,967 тысяч владельцев огнестрельного оружия, включая 26,351 тысяч охотников. По сравнению с 2015 годом их число увеличилось соответственно на 1078 и на 606.

Также по официальным данным, в 2016 году у владельцев зарегистрировано 68,254 тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе 11,539 тысяч — для самообороны, 362 — для спорта, 56,348 тысяч — для охоты. Таким образом, по сравнению с 2015 годом количество единиц огнестрельного оружия, предусмотренного для самообороны, сократилось на 47, а для охоты — увеличилось на 1456.

Как считает начальник управления полиции порядка Артис Велшс, одной из главных причин увеличения числа охотников и количества предназначенного для охоты огнестрельного оружия может быть повышение уровня благосостояния в стране. «Охота — развлечение не из дешевых», — отметил он. Также по данным Госполиции, в 2016 году была зарегистрирована 221 единица газового оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: За незаконный оборот оружия в Латвии задержали шесть человек