РФ надеется на сдвиги в получении гражданства РФ для жителей Приднестровья
На эту тему идет серьезная работа, отмечают в Совфеде
Москва, 14 февраля 2017, 17:33 — REGNUM Россия прорабатывает вопрос совершенствования процедуры упрощенного получения гражданства РФ для жителей Приднестровья, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
«Мы на эту тему очень серьезно сейчас работаем, имеем поручение президента Российской Федерации», — сказал Косачев на встрече с председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Щербой. «Надеемся, что уже в ближайшее время здесь пройдем серьезно вперед», — отметил сенатор.
На территории Приднестровья проживает 213 тыс. граждан России, при том, что общее количество жителей республики — больше полумиллиона, а «это означает, что перед нами стоят еще достаточно большие задачи», сказал Щерба.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
NB!
14.02.17
Почему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
NB!
14.02.17
Кто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
NB!
14.02.17
Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
NB!
14.02.17
ЯроблЕИРЦ – золотой троянский конь для губернатора Миронова?
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
NB!
14.02.17
Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
NB!
14.02.17
Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
NB!
14.02.17
Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США