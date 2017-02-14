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В Литве предложено ввести скандинавскую модель ювенальной юстиции

Политика
«Не как в России», а детей отбирать – «как в Скандинавии»

Вильнюс, 14 февраля 2017, 17:23 — REGNUM  На фоне трагедии в Кедайняй, где биологическая мать с отчимом до смерти забили 4-летнего ребёнка, госучреждения Литвы должны взять на себя всю ответственность за бездействие, а Сейм и правительство должны сделать все, чтобы в будущем такие случаи не повторились. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 февраля, заявил член парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Миколас Маяускас, выступая на внеочередной пленарной сессии Сейма.

«Несколько недель назад ребенок был убит человеком, который ранее был судим, применял насилие, был задержан полицией и после отпущен на свободу. Несколько недель назад в парламентской Комиссии по предотвращению самоубийств мы спрашивали должностных лиц, кто за это возьмет на себя ответственность. Они ответили, что проводят внутреннее расследование. Сегодня с трибуны Сейма те же самые должностные лица вновь не ответили, кто виновен в трагедии, кто возьмет на себя ответственность. Мы требуем ответов», — сказал Маяускас. «Мы должны решить, по какому пути идти дальше. Или мы пойдем по пути России, притворяясь, что ничего не произошло, относясь с терпимостью к насилию в семье, или по пути Скандинавских стран. Я считаю, Литве нужен литовский «Бернерварн». Необходимо жесткое, централизованное учреждение, которое было бы способно спасти детей от насилия», — подчеркнул политик.

Парламентарий требует как можно скорее принять законы, которые защитят детей от небезопасной среды, а также назначить специального вице-министра соцзащиты и труда, который бы нес ответственность конкретно за сферу защиты прав детей и занимался бы эффективной реализацией законов о правах детей и защиты от насилия. «Я призываю не отнекиваться от ответственности, назвать виновных и принять необходимые решения», — сказал Маяускас.

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Семейное насилие
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