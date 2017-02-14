«При Ковалеве Рязанская облдума была филиалом правительства»

Депутаты от КПРФ надеются, что новый врио губернатора Рязанской области Николай Любимов будет учиться на ошибках предшественника, но особых надежд все-таки не возлагают

Рязань, , 17:19 — REGNUM Новый временно исполняющий обязанности главы Рязанской области Николай Любимов должен избежать ошибок, которые допустил его предшественник Олег Ковалев, и не делать из региональной думы «филиал областного правительства». Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил глава фракции КПРФ в Рязанской областной думе Виктор Малюгин.

«Если будут взаимоотношения с думой, как с филиалом правительства, — никакого толка не будет. Если дума будет самостоятельным органом и будет контролировать решения правительства, что-то может получиться. Но при Ковалеве дума лежала полностью под ним, как и контрольные органы. Это огромный недостаток, весь эфир был за губернатора. Если в таком ключе все будет и не будет конструктивной работы с другими фракциями, то это тоже будет большой недостаток. Но я думаю, что, возможно, новый губернатор избежит этого отрицательного момента», — сказал депутат.

По данным Виктора Малюгина, подобный подход приводил только к принятию неправильных решений, многие из которых были после отменены по требованию контролирующих органов. Однако некоторые неэффективные решения так и вошли в жизнь.

«Все, что давал бывший губернатор, проходило голосование на ура. Зачастую это были неграмотные решения, которые потом приходилось отменять. К примеру, решение не индексировать материнский капитал. И таким примеров немало. Многие решения так и остались. Это касается и зарплаты в бюджетной сфере, реально мы не выдерживаем указы президента»

ИА REGNUM напоминает, что решение отказаться от индексации регионального материнского капитала на третьего и последующего ребенка было прописано в бюджете Рязанской области на 2017 год. Прокуратура указала на то, что государство не может отказываться от взятых публично-правовых обязательств, и индексацию пришлось вернуть.

К слову, к самому назначению фракция КПРФ относится пока насторожено, в большей части из-за того, что новый глава области — из Калуги, «не руководил бригадой», а темпы его «взращивания» слишком уж быстры.

«Каких-то кардинальных изменений явно не ожидается. Курс у нас либеральный, промышленность в застое, никаких особых сдвигов не видно. Усилий правительства Рязанской области особых не было, в результате у нас рост промышленного производства второй год в минусе. Естественно, резко упали доходы в областной бюджет. У нас на 2017 год доходы и расходы одни и те же, что три года назад. А за это время инфляция чуть ли не 30%. От назначенца, который не руководил ни бригадой, ни заводом, то есть который не получил азы управления в коллективе, многого не ожидаю. Жаль, что это не рязанские кадры, которые знают досконально проблемы. У нас много своих руководителей, которые обладают управленческими навыками, и которые могли бы претендовать. А когда вот так — взращиваются быстрым темпом — большой недостаток», — считает Виктор Малюгин.

Кстати, ранее на сайте регионального отделения КПРФ появилась новость об отставке Олега Ковалева, в которой коммунисты усомнились в доброй воле этого решения.

«На фоне просочившейся ранее информации о пристальном внимании Кремля к ряду регионов, в числе которых находится и Рязанская область, а также предстоявшей отставке глав этих регионов, вряд ли можно считать решение Олега Ивановича добровольным», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что о добровольном сложении полномочий Олег Ковалев заявил 14 февраля на заседании в правительстве региона. Глава области объяснил это своим возрастом и тем, что выполнил все наказы президента. Позже Владимир Путин принял отставку и назначил врио губернатора депутаты Госдумы из Калужской области Николая Любимова.

При этом эксперты считают, что основной проблемой назначенца станут сложности при выстраивании взаимоотношения с региональными группами. В частности, это обусловлено тем, что область устала от губернаторов-«варягов».

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