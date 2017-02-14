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Глава МИДа Литвы обсудил с послом США свою поездку на Украину

Политика
И благодарил за поздравление Дональда Трампа Литве

Вильнюс, 14 февраля 2017, 17:17 — REGNUM  Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 14 февраля, встретился с послом США в Литве Энн Холл. Как сообщили ИА REGNUM в МИД Литвы, на встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений Литвы и США, политики региональной и международной безопасности и обороны, ситуация на Украине, предстоящие двусторонние встречи и визиты, подготовка к Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр поделился с послом впечатлениями от состоявшегося на прошлой неделе визита на Украину и посещения городов Восточной Украины Краматорска и Авдеевки, жители которых пострадали от военных действий. Линкявиюс вспомнил про обязательства Литвы укреплять национальные оборонные силы и повышать устойчивость страны к угрозам, продолжать вместе с США участвовать в международной коалиции против терроризма и «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Были рассмотрены общие усилия перед встречами глав и министров стран НАТО по дальнейшему укреплению Североатлантического альянса, при этом подчеркивалось единство союзников и значение трансатлантической связи.

«Министр поблагодарил посла за поздравления президента США Дональда Трампа, адресованное жителям Литвы по случаю Дня восстановления Литовского государства, выразил радость в связи с многолетним и твердым партнерством Литвы и США, интенсивной деловой повесткой отношений Литвы и США, множеством мероприятий и визитов, а также выразил надежду на то, что при совместной работе будут крепнуть взаимовыгодные связи», — говорится в сообщении МИД Литвы.

Чрезвычайный и полномочный посол США Энн Холл — четырнадцатый посол США в Литве с начала дипломатических отношений Литвы и США, которые завязались 28 июля 1922 года. Холл уже работала в Литве, в 2010—2013 годах она занимала должность заместителя посла США в Литве, а позже некоторое время выполняла функции временного поверенного в делах.

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