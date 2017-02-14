«Единая Россия» подпишет соглашение о партнерстве с социалистами Молдавии

У «единороссов» в Молдавии уже есть один партнер – правящая Демократическая партия

Кишинёв, , 17:11 — REGNUM Партия «Единая Россия» намерена подписать соглашение о сотрудничестве с Партией социалистов Молдавии (ПСРМ). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПСРМ, такая договоренность была достигнута на состоявшейся в Москве встрече лидера ПСРМ Зинаиды Гречаной с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым.

«Тот факт, что ведущая российская партия готова подписать соглашение о сотрудничестве с ПСРМ, говорит о важности, которую придаёт руководство России отношениям с Республикой Молдова», — сказала Гречаная.

Она добавила, что Партия социалистов Молдавии «последовательно и неуклонно выступает за стратегическое партнёрство с Российской Федерацией». «Нас с партией «Единая Россия» многое объединяет. В первую очередь, нас объединяет общий подход к интеграционным процессам на постсоветском пространстве. ПСРМ последовательно выступает за вступление Молдовы в Евразийский Экономический Союз и за планомерное развитие этой международной организации. Мы поддерживаем инициативу президента РМ Игоря Додона добиться для Молдовы статуса наблюдателя в ЕАЭС», — подчеркнула лидер ПСРМ.

Собеседники также договорились активизировать межрегиональное сотрудничество. «Мы можем подумать о том, чтобы и наши коллеги общались по различным направлениям и на партийном уровне, и на межпарламентском уровне», — сказал Медведев.

«Не скрою, конечно, сейчас не самая простая пора во взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Молдовой. Но у нас есть возможности все-таки эти отношения развивать. И не только на государственном, правительственном уровне, но и в рамках межпартийного сотрудничества», — добавил Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Единая Россия» уже подписала соглашение о сотрудничестве с Демократической партией Молдавии, которая в настоящее время является правящей в республике. Лидером Демпартии Молдавии является Владимир Плахотнюк.