В КПРФ считают преждевременным наказывать Вороненкова из-за цитат в СМИ

Москва, , 17:08 — REGNUM В КПРФ не намерены торопиться с выводами по ситуации с бывшим депутатом Денисом Вороненковым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля. Первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Сергей Решульский констатировал отсутствие прямого заявления Вороненкова, а значит, выводы делать преждевременно.

«Все мои попытки найти прямую речь Вороненкова закончились ничем. Все это пересказы украинских газет. Я полагаю, что мы должны делать окончательные выводы после того, как кто-то из нас лично услышит это из уст Вороненкова», — сказал Решульский на заседании фракции. Он призвал делать выводы «не со слов украинских газет, не со слов генпрокурора Украины».

В свою очередь, зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что возможное исключение Вороненкова из-за двойного российско-украинского гражданства — «это де-юре решение пленума». Комментируя возможность того, что экс-депутат возглавит Одесскую область, Кашин предрек Вороненкову судьбу Михаила Саакашвили.

По сообщениям СМИ, Вороненков, переехавший вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой, несколько месяцев назад на Украину, получил гражданство этой страны. Вороненков в интервью порталу «Цензор.Нет» жестко раскритиковал систему власти в современной России и ее президента, добавив, что еще в декабре получил украинское гражданство. По словам Вороненкова, «ситуация в России сейчас как в нацистской Германии Гитлера. <…> Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. <…> Крым стал такой лакмусовой бумажкой: он объединил Россию вокруг идеи что-то <украсть> у соседа».

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