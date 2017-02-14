Индийская судостроительная верфь сможет ремонтировать корабли ВМС США
Нью-Дели, 14 февраля 2017, 17:01 — REGNUM Индийская судостроительная верфь Пайпавав готова предложить услуги по ремонту и техническому обслуживанию кораблей Седьмого флота ВМС США, сообщает 14 февраля The Hindu.
Судостроительная верфь Пайпавав принадлежит индийской компании Reliance Defence and Engineering. В ближайшие пять лет услуги по ремонту и техническому обслуживанию кораблей ВМС США могут принести компании около $1 млрд 490 млн.
Напомним, верфь Пайпавав получила право на предоставление услуг по ремонту кораблей ВМС США в прошлом месяце. Правительственная комиссия США провела детальное обследование судостроительной верфи в октябре прошлого года.
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