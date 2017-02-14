Вторник, 14 Февраля 2017 года
17:40:04 МСК

Киргизия пытается урегулировать вопрос выплаты компенсации «РусГидро»

Политика
Независимая аудиторская проверка недостроенной гидроэлектростанции может обойтись киргизским властям в 58 млн рублей

Бишкек, 14 февраля 2017, 16:57 — REGNUM  Киргизия и Россия пытаются договориться по вопросу о необходимости компенсировать российской стороне $37 млн (2 млрд 148,3 млн рублей), использованных в ходе реализации проекта по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом заявил председатель киргизского Нацэнергохолдинга Айбек Калиев сегодня, 14 февраля, выступая на заседании республиканского парламента.

«На данный момент идет стадия переговоров с российской стороной по вопросу проведения международного независимого аудита. Российской стороне направлены разработанные технические задания для проведения аудита финансовой деятельности ЗАО «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции». Пока ждем ответа от российской стороны», — пояснил он.

В свою очередь депутат Осмонбек Артыкбаев выступил с предложением не дожидаться решения представителей России и провести аудит в одностороннем порядке.

В ответ на это Айбек Калиев высказал мнение, что российская сторона может отказаться принимать результаты подобной проверки, а также добавил, что на проведение международного независимого аудита необходимо, по предварительным расчетам, не менее $1 млн (свыше 58 млн рублей).

По итогам обсуждения, Комитет парламента Киргизии по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту принял решение заслушать детальную информацию по данному вопросу 1 мая 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее руководство компании «РусГидро» заявляло о том, что российский холдинг может обратиться в международный арбитражный суд и потребовать взыскать с правительства Киргизии $37 млн, которые российский инвестор успел вложить в строительство Верхненарынского каскада ГЭС до того, как киргизские власти расторгли соглашение о возведении российской стороной ряда крупных гидроэнергетических объектов на территории этой среднеазиатской страны.

Читайте ранее в этом сюжете: «Русгидро» может подать на Киргизию в суд из-за недостроенных ГЭС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Водно-энергетическая проблема в Средней Азии
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
ЯроблЕИРЦ – золотой троянский конь для губернатора Миронова?
ЯрославльРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Политика
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
ЕкатеринбургРоссия Потребительское кредитование Общество
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
МагаданМагаданская областьРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Общество
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Пушков: Отставка Флинна — самая быстрая в истории США
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное