Киргизия пытается урегулировать вопрос выплаты компенсации «РусГидро»

Бишкек, , 16:57 — REGNUM Киргизия и Россия пытаются договориться по вопросу о необходимости компенсировать российской стороне $37 млн (2 млрд 148,3 млн рублей), использованных в ходе реализации проекта по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом заявил председатель киргизского Нацэнергохолдинга Айбек Калиев сегодня, 14 февраля, выступая на заседании республиканского парламента.

«На данный момент идет стадия переговоров с российской стороной по вопросу проведения международного независимого аудита. Российской стороне направлены разработанные технические задания для проведения аудита финансовой деятельности ЗАО «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции». Пока ждем ответа от российской стороны», — пояснил он.

В свою очередь депутат Осмонбек Артыкбаев выступил с предложением не дожидаться решения представителей России и провести аудит в одностороннем порядке.

В ответ на это Айбек Калиев высказал мнение, что российская сторона может отказаться принимать результаты подобной проверки, а также добавил, что на проведение международного независимого аудита необходимо, по предварительным расчетам, не менее $1 млн (свыше 58 млн рублей).

По итогам обсуждения, Комитет парламента Киргизии по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту принял решение заслушать детальную информацию по данному вопросу 1 мая 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее руководство компании «РусГидро» заявляло о том, что российский холдинг может обратиться в международный арбитражный суд и потребовать взыскать с правительства Киргизии $37 млн, которые российский инвестор успел вложить в строительство Верхненарынского каскада ГЭС до того, как киргизские власти расторгли соглашение о возведении российской стороной ряда крупных гидроэнергетических объектов на территории этой среднеазиатской страны.

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