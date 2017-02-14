Госдуме предложили уточнить наказание за возбуждение ненависти

Москва, , 16:57 — REGNUM Законопроект, уточняющий статью 282 Уголовного кодекса (Возбуждение ненависти), внес в Госдуму депутат Сергей Иванов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Применение статьи 282 УК РФ вызывает множество нареканий и споров, как у представителей средств массовой информации, так и в юридическом сообществе, отмечает автор. Размытая формулировка, с одной стороны, сложность доказывания наличие прямого умысла в разжигании ненависти, с другой, делают эту норму малоэффективной, с точки зрения защиты основ конституционного строя и более того содержит угрозу социальной стабильности, указал он.

Иванов предлагает диспозицию части первой статьи 282 дополнить квалифицирующим признаком — наличие у действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, наступивших общественно опасных последствий. Дополнить статью частью третьей, предусматривающей ответственность за публичную пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека либо группы лиц, не повлекшей наступления общественно опасных последствий.

Отметим, что наказание предусматривается в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Это устранит неоднозначность в применении статьи 282 УК РФ и обеспечит единообразие в правоприменительной практике, позволит провести четкую границу между административной и уголовной ответственностью в области защиты основ конституционного строя и безопасности государства», — считает парламентарий.