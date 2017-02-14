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В ГД критикуют доклад Комитета «За гражданские права» о судебной системе

Политика
Депутат указал на то, что как правило, критики начинают свои заявления с пафосных обобщений, а заканчивают сугубо прикладными вопросами, связанными с конкретным уголовным делом, которое расследуется в связи с коммерческими спорами

Москва, 14 февраля 2017, 16:59 — REGNUM  Депутат Госдумы, вице-президент Международной ассоциации юристовМихаил Старшинов («Единая Россия») раскритиковал заявление Комитета «За гражданские права» о подготовке доклада президенту РФ о состоянии судебной системы страны и нарушениях прав граждан при рассмотрении всех видов судебных дел, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Парламентарий сожалеет, что «самые разные люди и общественные организации берутся критиковать все, что угодно, с приблизительно одинаковыми формулировками: «во-первых, все кругом непрофессионалы, во-вторых, берут взятки». «Целью таких настойчивых усилий является формирование в обществе атмосферы тотального недоверия к государственным институтам, в частности, к одной из фундаментальных систем — судебной власти России», — говорит Старшинов.

Нынешнее заявление Комитета «За гражданские права» о том, что «все плохо, всюду беспредел, все пора менять», причем без какой-либо серьезной аргументации, — именно из этой серии, полагает парламентарий. «Не хочу давать оценки профессионализму людей, которые готовят этот доклад. Безусловно, российская судебная система подвержена таким же трансформациям, как и все наше общество. Но могу со всей ответственностью сказать, что в Верховном суде РФ работают высокопрофессиональные, квалифицированные юристы», — заявил депутат.

«Кроме того, как правило, критики начинают свои заявления с пафосных обобщений, а заканчивают сугубо прикладными вопросами, связанными с конкретным уголовным делом, которое расследуется в связи с коммерческими спорами. На мой взгляд, очевидно, что к проблеме совершенствования судебной системы и добросовестности работающих в ней людей это никакого отношения не имеет», — заключил Старшинов.

Комитет «За гражданские права» приступил к подготовке доклада президенту Российской Федерации о состоянии судебной системы страны и нарушениях прав граждан при рассмотрении всех видов судебных дел. «Наша задача показать президенту России, что дело, которое было представлено ему на недавнем заседании Совета по правам человека, и от которого, по его же словам «просто волосы дыбом встают» не случайная ошибка отдельного нерадивого судьи, а ставшее уже обыденным явление, многократно повторяющееся в самых разных судах во всех уголках страны», — отмечают авторы.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет «За гражданские права» доложит президенту России о судебной системе

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