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Батальон полиции из Ингушетии заменит в Сирии чеченских коллег

Политика
Почти 70% бойцов батальона — уроженцы Ингушетии
Военные полицейские
Иллюстрация: Mil.ru
Военные полицейские

Магас, 14 февраля 2017, 16:27 — REGNUM  Военнослужащие батальона военной полиции из Ингушетии приедут в Сирию на смену такому же батальону из Чечни, направленному в зону военного конфликта еще в конце прошлого года.

Батальон военной полиции создан на базе спецназа воинской части Минобороны России, дислоцированной в Сунженском районе Ингушетии. Общая численность подразделения около 300 человек, пишет интернет-газета «Ингушетия». Две трети из них — жители Ингушетии, остальные — военнослужащие из других регионов России. Как отмечает издание, ранее принимать участие в миротворческих миссиях за пределами страны никому из них не приходилось.

Основная задача полицейских, направленных в Сирию с миротворческой миссией, — обеспечивать безопасность центра по примирению. Эту же работу ранее выполняли чеченские коллеги.

Как сообщало ИА REGNUM, об отправке подразделения военной полиции Минобороны РФ в Сирию рассказал на текущей неделе глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По его словам, ингушский батальон будет нести службу в населенных пунктах, которые попали под мирные соглашения и противоборствующие стороны в которых разведены.

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Читайте ранее в этом сюжете: Батальон полицейских из Ингушетии отправился в Сирию

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