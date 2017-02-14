Батальон полиции из Ингушетии заменит в Сирии чеченских коллег

Магас, , 16:27 — REGNUM Военнослужащие батальона военной полиции из Ингушетии приедут в Сирию на смену такому же батальону из Чечни, направленному в зону военного конфликта еще в конце прошлого года.

Батальон военной полиции создан на базе спецназа воинской части Минобороны России, дислоцированной в Сунженском районе Ингушетии. Общая численность подразделения около 300 человек, пишет интернет-газета «Ингушетия». Две трети из них — жители Ингушетии, остальные — военнослужащие из других регионов России. Как отмечает издание, ранее принимать участие в миротворческих миссиях за пределами страны никому из них не приходилось.

Основная задача полицейских, направленных в Сирию с миротворческой миссией, — обеспечивать безопасность центра по примирению. Эту же работу ранее выполняли чеченские коллеги.

Как сообщало ИА REGNUM, об отправке подразделения военной полиции Минобороны РФ в Сирию рассказал на текущей неделе глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По его словам, ингушский батальон будет нести службу в населенных пунктах, которые попали под мирные соглашения и противоборствующие стороны в которых разведены.

Также по теме: Кадыров подтвердил сведения о нахождении в Сирии чеченских военнослужащих

Читайте ранее в этом сюжете: Батальон полицейских из Ингушетии отправился в Сирию