Посол США «оптимистически смотрит» на новых президентов Молдавии и ПМР

Кишинёв, , 16:25 — REGNUM «Новые президенты дают новые возможности для улучшения отношений между Кишиневом и Тирасполем», — заявил, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, посол США в Молдавии Джеймс Петтит на встрече с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

«Я очень оптимистически смотрю на это. Думаю, что новые точки зрения будут способствовать улучшению ситуации», — отметил дипломат.

Для продвижения вперед в процессе урегулирования, по его словам, необходимы «терпение и новый взгляд». «Надеемся, что скоро наметится прогресс в этом вопросе. Со своей стороны мы очень стараемся убедить наших партнеров в Кишиневе, чтобы они положительно действовали в этой области», — добавил Петтит.

Красносельский, в свою очередь сказал, что продвижение вперед невозможно без компромиссов и взаимных договоренностей. При этом, подчеркнул глава государства, «компромисс должен быть обоюдным».

ИА REGNUM напоминает, что на выборах президента Молдавии в ноябре 2016 года победу одержал «пророссийский» кандидат Игорь Додон. В Приднестровье в декабре того же года победу на президентских выборах одержал Вадим Красносельский. В начале января 2017 года Додон и Красносельский встретились в Бендерах, при этом молдавский президент назвал это новой страницей в отношениях конфликтующих сторон.