Киев, , 16:15 — REGNUM Власти Украины сами себе противоречат. Еще в понедельник, 13 февраля, глава Минэнерго страны Игорь Насалик признал, что поставки угля и газа из России являются единственной альтернативной поставкой из Донбасса. Однако менее чем через день Насалик заявляет, что возможность импорта электроэнергии из РФ «даже не стоит рассматривать». Сегодня, 14 февраля, комментируя ИА REGNUM эти события, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник отметил, что украинские власти делают все, чтобы развалить страну.

«Украина действует в рамках шизофренического контраста. Она заявляет, что не рассматривает импорт электроэнергии из России для покрытия дефицита. С другой стороны, говорит буквально несколькими часами ранее, что признает безальтерантивность поставок российских энергоресурсов, ссылается на то, что хранилища газовые пустеют, с углем существенные испытания. В общем, сами себя истерзают, создав блокаду Донбасса», — говорит эксперт.

Таким образом, власти, в первую очередь, убивают свою экономику, так как, деградируя, промышленный сектор как локомотив тянет за собой в пропасть весь «экономический состав». Помимо этого, существуют и риски разрастания энергокризиса — отопительный сезон-то не завершен, подчеркивает Пасечник. В то же время температура в текущем месяце еще может упасть, а понимания того, как выходить их этой ситуации, где брать недостающее горючее, нет.

«Население находится в заложниках той власти, которая пришла нелегитимным силовым путем. Можно только посочувствовать населению Украины, которое в большинстве своем вынуждено мерзнуть и порой дожигать дрова. Украинские власти попросту потворствуют разрушению экономики страны, прикрываясь политическими тезисами о построении энергонезависимости», — считает руководитель аналитического управления ФНЭБ.

При этом столь чрезвычайно опасная в энергетическом плане ситуация, как видно, не является топовой темой для обсуждения на уровне высшего руководства. И это не может не удивлять, отмечает аналитик.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 13 февраля исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что правительство страны готовится принять решение о введении чрезвычайного положения в энергетике при продолжении блокады поставок угля из Донбасса. По словам Игоря Насалика, который тоже присутствовал на заседании, всего на складах в настоящее время находится 927 тыс. тонн антрацита, а среднесуточное потребление угля составляет около 30 тыс. тонн в сутки, то есть, в среднем, запасов антрацита хватит примерно на 40 дней.

Кроме того, глава украинского Минэнерго сказал, что когда эти остатки угля будут сработаны, Украина не сможет обойтись без ограничения потребителей, применяя специальные графики аварийных отключений. Осуществление такие мер возможно в том случае, если кабинет министров примет решение о введении чрезвычайного положения.

В этот же день Насалик признал, что поставки угля или газа из России — единственная альтернатива углю из Донбасса для Украины. К тому же доставлять топливо из ЮАР не представляется возможным: экспорт энергоносителей из ЮАР законтрактован другими странами до апреля 2017 года. Уже через несколько часов, говоря об импорте электроэнергии из РФ, руководитель энергетического ведомства Украины сказал, что такой вариант не стоит и рассматривать, потому как в 2016 году «был первый год, когда Украина отошла от импорта российской электроэнергии».

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