Министр обороны Турции встретится со своим коллегой из США
Анкара, 14 февраля 2017, 16:03 — REGNUM Министр обороны Турции Фикри Ышик встретится со своим коллегой из США Джеймсом Мэттисом на конференции министров обороны НАТО в Брюсселе, говорится в заявлении оборонного ведомства Турции. Об этом сообщает Anadolu.
Как отметил анонимный источник, Ышик также проведет двусторонние переговоры с министрами обороны Испании, Италии, Великобритании, Франции и Грузии.
Хотя Грузия и не является членом НАТО, подобные мероприятия подтолкнут ее к сближению с альянсом. Для этого была создана в 2008 году специальная комиссия, цель которой улучшение кооперации между Тбилиси и НАТО.
Встреча глав оборонных ведомств состоится 15−16 февраля, на повестке дня, помимо прочего, будут стоять вопросы противодействия «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).