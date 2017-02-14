Министр обороны Турции встретится со своим коллегой из США

Встреча состоится во время саммита НАТО, который пройдет 15-16 февраля в Брюсселе

Анкара, , 16:03 — REGNUM Министр обороны Турции Фикри Ышик встретится со своим коллегой из США Джеймсом Мэттисом на конференции министров обороны НАТО в Брюсселе, говорится в заявлении оборонного ведомства Турции. Об этом сообщает Anadolu.

Как отметил анонимный источник, Ышик также проведет двусторонние переговоры с министрами обороны Испании, Италии, Великобритании, Франции и Грузии.

Хотя Грузия и не является членом НАТО, подобные мероприятия подтолкнут ее к сближению с альянсом. Для этого была создана в 2008 году специальная комиссия, цель которой улучшение кооперации между Тбилиси и НАТО.

Встреча глав оборонных ведомств состоится 15−16 февраля, на повестке дня, помимо прочего, будут стоять вопросы противодействия «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).