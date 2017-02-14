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«Сезон отставок губернаторов не связан с выборами президента России»

Политика
Обновление и омоложение элит — нормальный, закономерный процесс, который можно только приветствовать, заявил эксперт

Москва, 14 февраля 2017, 15:59 — REGNUM  В цивилизованной практике отставка выборного должностного лица со своего поста до окончания срока полномочий — скорее исключение, чем правило. Причинами такого решения, как правило, становятся ухудшение здоровья, предложение более интересной работы, разочарование всем — политикам не чуждо ничто человеческое. В нынешней действительности у глав субъектов РФ желание сменить работу почему-то происходит в один и тот же период — месяцев за шесть-восемь до единого дня голосования. «Ларчик» просто открывается: полгода — достаточный срок для того, чтобы нового губернатора, находящегося в статусе врио представить региональным элитам и собственно избирателям в выгодном свете, позволяющем рассчитывать на благополучный исход избирательной кампании, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат политических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В.Плеханова Кирилл Парфенов.

«В самом по себе обновлении губернаторского корпуса нет ничего удивительного. Последствия практики сидящих на своих местах десятилетиями первых секретарей обкомов хорошо известны по советскому прошлому страны. Обновление и омоложение элит — нормальный, закономерный процесс, который можно только приветствовать. Он идет не только в субъектах федерации, но и в федеральных органах власти. Поэтому делать акцент на «молодой крови» в регионах едва ли стоит, так же, как и связывать нынешние отставки с предстоящими выборами президента России», — считает эксперт.

«Все назначенцы-регионалы, действительно, достаточно молоды — в возрасте «под сорок, лишь — Марат Кумпилов (Республика Адыгея) чуть старше — ему 43. Но люди это — не новые, уже зарекомендовавшие себя работой на различных более или менее значимых должностях», — отметил Парфенов.

«Какими они окажутся в деле, как покажут себя в роли губернских начальников — время покажет. Но какие-то завышенные ожидания вряд ли уместны. Большинство принципиальных решений, касающихся экономики, принимаются не на местах, а в Москве. Регионы в российской системе государственного управления очень зависимы от центра, и нынешний сезон отставок губернаторов — лишнее тому подтверждение», — высказал свое мнение эксперт.

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