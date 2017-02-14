«Отставка Флинна не может повлиять на отношения России и США»

Москва, , 15:58 — REGNUM Конструкция отставки советника президента США по национальным вопросам Майкла Флинна направлена на то, чтобы в американском истеблишменте Россия продолжала восприниматься как стратегический оппонент. Как передает корреспондентм ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Отставка Флинна, по словам Слуцкого, «это получается выпад, своего рода негативный сигнал в сторону России, дескать мы что-то обсуждали непозволительное с советником президента США по национальной безопасности, за что он поплатился своим местом».

«Но было бы невероятно предположить, что Флинн — человек чрезвычайно грамотный — разглашал государственную тайну в беседе с послом РФ. Вся эта конструкция направлена на то, чтобы в американском истеблишменте Россия продолжала восприниматься как стратегический оппонент», — говорит депутат.

Вне зависимости от инцидента с Флинном и каких — либо еще — отношения между государствами «еще пока далеко не налажены». «Инерционный маховик, который нацелен на маргинализацию России, пока еще вращается в деструктивную сторону. Раскрутить его в обратную сторону весьма и весьма непросто. Будем продолжать надеяться, что риторика Трампа перейдет в конструктивную плоскость. Будем для этого работать, в том числе в парламентской плоскости», — сказал парламентарий.

Сам Трамп не пророссийский, он проамериканский, но для реализации тех задач, которые он ставит, он видит целесообразным налаживание конструктивных отношений с Москвой, рассуждает Слуцикй. «Надеюсь, что это будет так. Ближайшие недели нам это продемонстрируют», — заявил он.

Отставка Флинна в глобальном смысле не может повлиять на отношения России и США, хотя при всех обстоятельствах это выглядит негативно, продолжил Слуцкий.

Отставка Флинна «может быть провокацией, но через некоторое время он снова может появиться в системе государственного управления США», заявил глава комитета Госдумы.

Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. В своем заявлении об уходе Флинн признался, что непреднамеренно предоставил вице-президенту США Майклу Пенсу и другим представителям Белого дома неполную информацию о состоявшемся разговоре с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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