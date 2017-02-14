Генсек НАТО с нетерпением ждет встречи с Лавровым на конференции в Мюнхене

Брюссель, , 15:28 — REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам на пресс-конференции в преддверии Совета министров обороны стран Альянса в Брюсселе, что его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым состоится на конференции по безопасности в Мюнхене.

По его словам, эта конференция «будет полезной платформой продолжения диалога с Россией». Столтенберг отметил, что с нетерпением ждет этой встречи, в ходе которой будет обсуждаться «широкий круг вопросов».

В частности, будет обсуждаться ситуация на Украине. Также Столтенберг и Лавров обсудят, как можно избежать «роста напряженности, непонимания, улучшить прозрачность и предсказуемость», поскольку с учетом «усиленного присутствия в Европе и напряженности всегда есть опасность инцидентов и несчастных случаев».