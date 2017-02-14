Оборонные расходы стран НАТО возросли на $10 млрд

Брюссель, , 15:23 — REGNUM Государства, входящие в Североатлантический Альянс, в 2016 году выделили на оборону на $10 млрд больше, чем годом ранее. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, сообщает Daily Mail.

«Мы делаем значительный шаг вперёд, но впереди долгий путь… этого недостаточно», — отметил генеральный секретарь НАТО в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Заявление Столтенберга прозвучало в контексте обсуждения отношения президента США Дональда Трампа к выплатам взносов странами-членами НАТО. Столтенберг добавил, что Латвия, Литва и Румыния движутся в направлении цели, поставленной Альянсом — выделять как минимум 2% от суммы ВВП страны на оборону. Объем таких расходов возрос и в Германии.