‍МИД Казахстана анонсировал встречу в Астане по Сирии

Астана, , 15:22 — REGNUM Переговоры по политическому урегулированию ситуации в Сирии состоятся в Астане 15 февраля. Встреча пройдёт в закрытом режиме, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

«15 февраля 2017 года в 13.00 ч. по времени Астаны в гостинице «Rixos President Astana» начнется очередное заседание высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча пройдет в закрытом режиме», — сообщили в пресс-службе.

Казахстанское внешнеполитическое ведомство пригласило представителей прессы прибыть на встречу. Отмечается, что регистрация будет проходить в отеле «Rixos President Astana».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 13 февраля назвал основную задачу переговоров в Астане — укрепление режима прекращения огня. Он отметил, что от Дамаска на встречу приедут те же делегаты, что и на предыдущие переговоры в Астане.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ назвали главную задачу предстоящих переговоров в Астане