Станислав Тарасов, , 15:18 — REGNUM

Генералы США, воевавшие и воюющие на Ближнем Востоке, народ особый. С одной стороны, они верны присяге и выполняют приказы главнокомандующего. С другой, нередко выступают с критикой политики действующего политического руководства, но, как правило, перед отставкой или уже находясь в отставке. Такое случается тогда, когда не срабатывает процесс оказания давления на президента и администрацию с целью внесения изменений в тактику или стратегию ведения боевых действий или каких-то аспектов внешней политики страны. При этом генералы часто апеллируют через СМИ к общественности, что вызывает определенный политический резонанс. Тому есть немало примеров.

Достаточно вспомнить, как в июне 2016 года в прессе появилось открытое письмо с призывом не сокращать американский контингент в Афганистане. Оно было подписано 13 бывшими высокопоставленными представителями дипломатических и военных кругов США, среди которых 5 послов и 5 командующих войсками в Афганистане, а также 3 спецпредставителя в Афганистане и в Пакистане. Напомним, что к тому времени численность американского контингента составляла 9.800 человек, из которых около семи тысяч совместно с представителями других государств, входящих в коалицию, занимались обучением и оказанием помощи афганским национальным силам безопасности. Скрытый смысл этого послания заключался в том, что после того, как в 2010 году президент США Барак Обама подписал указ о выводе основных американских сил с территории Ирака (было выведено 200 тысяч человек, а оставшиеся 50 тысяч военных должны были помогать войскам нового иракского правительства контролировать обстановку в стране, в декабре 2011 года с территории страны были выведены оставшиеся 50 тысяч солдат — С.Т.) в Ираке осталось только 200 американских военных консультантов. После этого ситуация в этой стране резко обострилась.

Вскоре о себе заявила ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая довольно быстро расширила ареал своих действий на территориях сразу двух государств — Ирака и Сирии. В конечном счете это привело к появлению возглавляемой США международной коалиции, более активному вовлечению в процесс Ирана, затем появлению ВКС России в Сирии, вступлению в войну Турции. Так на Ближнем Востоке была создана новая ситуация с новыми геополитическими характеристиками и своим потенциалом. Теперь в США стали серьезно опасаться того, что нечто подобное — в той или иной форме — может произойти и в Афганистане. Тем более что по оценке самих американских генералов оставшиеся американские военные подразделения в этой стране способны только обеспечивать безопасность основного контингента, а не проводить полномасштабные боевые операции. По сути, как в Ираке, США в Афганистане перенесли основную тяжесть ведения войны на афганскую армию. А такой ход событий давно вызывал недовольство у части американского генералитета.

Так, командующий войсками НАТО и американскими войсками в Афганистане генерал Стэнли МакКристал запрашивал у администрации президента Обамы дополнительно около 40 тысяч военнослужащих для направления в Афганистан. Но он вынужден был подать в отставку, поскольку Вашингтон не отказался от намерения перенести иракский опыт на афганскую почву. Не случайно в таких условиях в Афганистане стало расти влияние талибов. Они заметно активизировали действия на так называемом «втором уровне»: стали надолго удерживать территории после нападения, организовывать наступление уже на уровне армейской роты. В конце 2015 года появилась информация, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировал свои действия в Афганистане. Так воссоздавалась в этой стране иракская реальность, демонстрирующая, что дуга джихадизма или халифата из Ирака и Сирии начинает охватывать и Афганистан.

Тогда у США появлялось несколько вариантов действий: либо столкнуть «Талибан» с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), либо сделать упор на борьбу с «Талибаном», ослабляя его и открывая коридоры возможностей для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Объединить «Талибан» с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не получается. В этой связи американские генералы публично рисовали разные афганские картинки, заявляя, что «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) терпит поражение и серьезной угрозы не представляет». Однако специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов квалифицировал положение дел в Афганистане как «очень мрачное» и отмечал, что «темпы роста там ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впечатляют». В этой связи некоторые западные эксперты стали высказывать предположения, что «в Афганистане, возможно, готовится плацдарм для эвакуации части боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сирии и обеспечения скрытного сосредоточения значительных сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северных районах Афганистана, обустройства там тренировочных лагерей для боевиков из республик Средней Азии и регионов России».

На этом фоне естественными выглядят появившиеся сообщения о контактах представителей России с некоторыми лидерами «Талибана». Еще в декабре 2015 года специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов выступил с сообщением об совпадении интересов с талибами в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, «в результате массированного американского присутствия мы получили стратегическую угрозу, в том числе и для нас в перспективе, для Китая, для Индии, для Центральной Азии, для Ирана». Кстати, помимо того, Москва давала понять о своей заинтересованности в переводе противостояния талибов с Кабулом в русло сотрудничества. Вот почему с учетом обозначенных афганских изменений вызывает повышенный интерес взгляд американских генералов на нынешнюю ситуацию. Тем более на фоне выступления командующего войсками США в Афганистане Джона Николсона в сенатском Комитете по вооруженным силам и его же специального интервью для «Голоса Америки».

Во-первых, генерал заявил, что «продолжающаяся пятнадцать лет война с талибами в Афганистане зашла в тупик», чтобы выбраться из него «необходимы дополнительные несколько тысяч военнослужащих». Во-вторых, «афганское правительство постепенно утрачивает контроль над территорией — в период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 территориальные потери составили 15%». В-третьих, только 20 из 98 выявленных террористических группировок действуют вблизи афганско-пакистанской границы, «создавая самую высокую концентрацию террористических группировок в мире». Ранее Николсон говорил, что «талибы контролирует около 10% населения, в то время как афганское правительство — около двух третей». В-четвертых, по мнению генерала, Россия и Иран пытаются проводить в Афганистане согласованную политику, а «иранское влияние распространяется на западные провинции Афганистана и даже до Герата». Напомним, что Москва и Тегеран такую же политику проводят и на сирийском направлении.

«Тезисы» генерала Николсона рассматриваются как одно из публичных средств давления Пентагона на администрацию президента Трампа в период выработки стратегии на Ближнем Востоке. Американских генералов беспокоит то, что Россия, и не только она, в Афганистане, как в Сирии, стремится расширить круг партнеров из сил оппозиции, не исключая и официальный Кабул, которых можно будет потом пригласить на мирные переговоры по афганскому урегулированию. Но это на перспективу. Сейчас же Россия стремится предотвратить перенос из Сирии плацдарма ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан, чтобы не допустить расширения экстремизма и нестабильности в сопредельных, граничащих с ней государствах. Теперь остается только дождаться шагов Трампа на сирийском и афганском направлениях, где у Вашингтона пока еще сохраняются возможности влиять на ситуацию в военном и в дипломатическом смыслах. Президенту США предстоит взглянуть в лицо реальности, перед тем как принимать важные решения.