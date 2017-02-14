Радио REGNUM: второй выпуск за 14 февраля
Радио REGNUM
Москва, 14 февраля 2017, 18:00 — REGNUM
- В России назвали отставку Майкла Флинна самой быстрой в истории США, посчитав ее провокацией
- Япония протестует против присвоения названий пяти островам Курильской гряды
- Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
- Губернатор Рязанской области ушел в отставку
- На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
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