Франция ожидает от ООН мер в связи с применением химического оружия в САР

Дамаск, , 15:11 — REGNUM

Представитель Франции в ООН заявил, что Совет Безопасности должен отреагировать на использование химического оружия в Сирии соответствующей резолюцией для наказания ответственных лиц, сообщает Reuters.

«Совбезу ООН нужно принимать меры. Франция по-прежнему обсуждает со своими партнерами в Совете Безопасности принятие резолюции для наказания тех, кто ответственен за эти нападения», — отметил официальный представитель Парижа в ООН. «Использование оружия массового поражения является военным преступление и угрозой миру. Не может быть проявлена безнаказанность».

Напомним, днем ранее правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором указывалось «все больше число доказательств» того, что правительство Сирии применяло химическое оружие в подконтрольных оппозиции частях Алеппо.