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Эксперт о назначении Любимова: компетенции важнее, чем конкретные позиции

Политика
Назначение Николая Любимова вносит некоторое разнообразие в систему формального подхода к назначениям губернаторов считает политолог Михаил Виноградов

Москва, 14 февраля 2017, 14:59 — REGNUM  «С одной стороны, назначение Николая Любимова вносит некоторое разнообразие в систему формального подхода к назначениям губернаторов, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, комментируя кадровые перестановки в Рязанской области, — С другой Николая Любимова есть опыт публичной политики, заместителя губернатора Калужской области, депутата Госдумы».

«Но первичен, конечно, опыт его работы в своей регионе — в ЦФО, в Калужской области. Долгие годы Калужская область не демонстрировала саморазвития, Москва оттягивала ее энергетику и ресурсы, но последнее время стала даже в некотором роде «модельной» для России», — продолжил политолог.

«Кроме того, важно наличие у Николая Любимова опыта и на муниципальном, и на региональном, и на федеральном уровне — набор компетенций которые, возможно, даже важнее, чем конкретные позиции депутата ли мэра. Понятно, что депутат должен решать вопросы разного уровня компетенций — не только региональные, но и муниципальные, и федеральные», — подчеркнул Михаил Виноградов.

Читайте ранее в этом сюжете: Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области

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