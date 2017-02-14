В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
Москва, 14 февраля 2017, 14:56 — REGNUM Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков планирует стать губернатором Одесской области, считает зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин со ссылкой на собственные источники.
«Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу», — сказал Кашин, указав на то, что полученное Вороненковым гражданство Украины «многое объясняет».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что с ситуацией вокруг Вороненкова «поручено разобраться Контрольной комиссии. «Она разберётся и поймет, что было и что не было», — сказал парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков дал интервью порталу censor.net.ua, в котором рассказал о получении украинского гражданства. Он также подтвердил, что в Генпрокуратуре Украины дал показания против экс-президента Виктора Януковича. Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой находится на Украине.
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