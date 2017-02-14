СМИ: Сводный брат лидера КНДР убит в Малайзии

Куала-Лумпур, , 14:52 — REGNUM Сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына был убит в Малайзии, сообщает Reuters.

Как заявляют южнокорейские СМИ, старший брат лидера Северной Кореи Ким Чон Нам был отравлен в аэропорту Кала-Лумпура двумя женщинами из КНДР.

Полиция Малайзии сообщила, что неопознанный гражданин КНДР умер по пути в больницу. Личность скончавшегося устанавливается.

Напомним, Ким Чон Нам — старший сын ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира. В результате сложных отношений с отцом, он был отстранен от государственных дел, что привело к тому, что главный пост в стране занял его сводный брат Ким Чен Ын.