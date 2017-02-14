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«Любимову будет сложно выстроить взаимоотношения с рязанской элитой»

Политика
Владимир Путин назначил врио губернатора совершенно неизвестного в Рязанской области человека

Рязань, 14 февраля 2017, 14:49 — REGNUM  Для Николая Любимова, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области, сейчас основной задачей станет выстраивание взаимоотношений с различными местными влиятельными группами. Ситуация осложняется тем, что местная элита уже устала от того, что в регионе 13 лет нет губернаторов-рязанцев. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил кандидат политических наук Александр Семёнов. По мнению политолога, эти группы всегда были конкурентными, однако сейчас они могут объединиться против нового врио. По словам эксперта, предыдущему губернатору Олегу Ковалеву в свое время на выстраивание отношений понадобилось достаточно много времени — только последние три года в регионе конфликты были скрытными и почти не проявлялись.

«С 2004 года в Рязанской области не было губернатора-рязанца. Олег Иванович Ковалев — из Подмосковья, из Каширского района, теперь нам предлагают врио губернатора из Калуги. С чем это связано — не очень понятно, почему именно такой выбор, почему нет кандидатов из Рязани. Разве нет достойных в Рязанской области? Я думаю, их достаточное количество, вполне готовых к этой должности», — сказал Александр Семёнов.

Кроме того, политолог считает, что стоит ожидать много отставок. В том числе и городских властей. Однако пока говорить конкретно о том, кто лишится своих постов, сложно.

«Сейчас сложно говорить, потому что Любимов — абсолютно неизвестный в Рязанской области человек. Как он себя поведет, и как будут выстроены отношения, пока не понятно. Времени, на мой взгляд, до выборов не так много, чтобы урегулировать ситуацию», — считает политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил о досрочном сложении полномочий. Он объяснил это своим возрастом, а также тем, что в регионе сейчас лучшая остановка для смены регионального лидера. Позже президент России Владимир Путин принял отставку Олега Ковалева, а временно исполняющим обязанности губернатора был назначен депутат Госдумы от Калужской области Николай Любимов. Путин охарактеризовал назначенца как «молодого, но уже опытного человека, который хорошо себя проявил на ответственных постах». Отметим, что Николай Любимов был заместителем губернатора Калужской области, а также председателем местного областного парламента.

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Ситуация осложняется тем, что среди кандидатов на пост рязанского губернатора были и местные политики, с которыми Николаю Любимову придется активно работать. К примеру, среди возможных глав региона эксперты называли сенатора Игоря Морозова, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» и председателя Рязанской областной думы Аркадия Фомина и предпринимателя, сопредседателя местного отделения ОНФ Игоря Трубицына.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы Николай Любимов назначен врио главы Рязанской области

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