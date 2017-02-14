Британское правительство не согласно с петицией по отмене визита Трампа

Лондон, , 14:44 — REGNUM Глава британского правительства Тереза Мэй отклонила петицию, подписанную гражданами страны на тему отмены визита в Великобританию американского президента Дональда Трампа. Под петицией поставлено 1,8 миллиона подписей, но в Лондоне ждут президента США, пишет The Telegraph.

«Мы с нетерпением ожидаем возможности приветствовать президента Трампа, когда окончательно будет решен вопрос даты и приготовлений», — сообщается в решении британского руководства.

Уточняется, что британские власти учли «жёсткую позицию», но не поддерживают её. 20 февраля петицию будут обсуждать в британском парламенте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нанести официальный визит в Лондон Трампу предложила королева Елизавета Вторая. Приглашение было передано через Терезу Мэй.

Многие британцы недовольны политикой Трампа в связи с его указом, ужесточающим миграционное законодательство. Они выразили своё отношение, собрав подписи под протестной петицией.

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