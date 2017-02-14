Боевики подразделения «Аскер» могут стать морскими пехотинцами ВСУ

Созданный в 2016 году батальон состоит из крымских татар

Киев, , 14:30 — REGNUM Министерство обороны Украины готово принять членов движения «Аскер», участвовавших в блокаде Крыма, на службу в морскую пехоту. Об этом сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

«ВС Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения «Аскер», которые пожелают в порядке, предусмотренном законодательством Украины, добровольно служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС», — говорится в сообщении.

Тему возможной службы «аскеровцев» в рядах ВСУ глава Минобороны Украины Степан Полторак обсудил с депутатом Верховной рады Рефатом Чубаровым. Отмечается, что при формировании подразделения, куда войдут члены движения «Аскер», будут приниматься во внимание их вероисповедание и традиции.

Добровольческий батальон «Аскер» был создан в 2016 году в Херсонской области Украины. В него вошли представители крымских татар.