Олег Тупикин, , 06:03 — REGNUM

30 ноября 1939 года между СССР и Финляндией началась война, которая продлилась всего три месяца, если подходить к оценке этих исторических событий с объективной стороны, и тянулась долгих три месяца, если оценивать действия Советского Союза или Советской России, как тогда чаще всего называли нашу страну за рубежом, с позиций ненависти и двойных стандартов.

А ведь само появление Финляндии на мировой арене целиком и полностью обязано России.

Российский Император Александр I в 1809 году, после окончания войны со Швецией и присоединения Финляндии к России, включил в её состав Выборгскую губернию. Было образовано Великое княжество Финляндское, получившее впервые в своей истории государственное самоуправление, да вдобавок и исконно российские земли.

Финны в составе России пользовались неслыханными привилегиями, которые покорённым народам той же Британской империи могли только сниться: княжество имело свою собственную армию, в которой служили только финны. Причём финские офицеры имели свободу выбора — проходить службу у себя на родине или сделать карьеру в российской армии, так в частности поступил Карл Густав Маннергейм, будущий почётный маршал финского государства. Финляндское княжество жило по законам, издаваемым финским сеймом, основным платёжным средством населения являлась финская марка.

Получив из рук советского правительства государственную независимость в 1917 году в границах Великого княжества, Финляндия сразу же охладела к своему бывшему благодетелю — России, стремясь к тому же расширить свою территорию за счёт истерзанного мировой и гражданской войнами соседа.

Однако финские войска, вторгшиеся в Советскую Карелию в 1922 году, были разгромлены Красной Армией и вынуждены были отступить.

Финляндия вовсе не была такой уж безобидной овечкой и «миролюбивым» соседом СССР, как её хотят представить современные западные историки.

С самого начала своего существования она встала на путь антисоветизма и русофобии. И в силу своего положения она была куда более опасным соседом для СССР, чем современная Украина для России.

Конечно, сама по себе она не представляла угрозы для СССР. Но у каждого маленького «независимого» государства, занимающего на карте мира стратегически важное место, всегда найдётся «добрый» друг-хозяин из числа великих держав, от услуг которого нельзя отказаться. И Финляндия активно пользовалась таким покровительством в своих целях, меняя хозяев в зависимости от ситуации.

Вначале новая финская власть бросилась в объятия кайзеровской Германии, подавив с помощью немецких штыков революционные настроения в стране. Когда же Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, и её объяло пламя революции, Финляндия резко изменила курс и предложила себя Англии и Франции.

И уже английские и французские инженеры, сменив немецких, руководили возведением фортификационных укреплений в Финляндии, получивших в дальнейшем название линия Маннергейма.

Но финская свистопляска в поисках могущественного хозяина — союзника, с помощью которого некоторые горячие финские политики надеялись увеличить размеры своего государства в несколько раз, чтобы называться не иначе как Великой страной, на этом не завершились.

Проиграв «зимнюю войну» с СССР и выполнив все требования победителя по территориальным претензиям, страшно обиженная на французов и англичан, так и не начавших военные действия против СССР на стороне Финляндии, амбициозная северная страна совершила роковой шаг — примкнула к гитлеровской коалиции.

Финляндия наряду с Германией несёт всю полноту ответственности за нападение на СССР в 1941 году, за блокаду Ленинграда, в котором от голода и болезней погибли более миллиона жителей многострадального города.

И не надо оправдывать её действия тем, что её войска не пошли дальше старой советско-финской границы, якобы ограничившись тем, что ей принадлежало по праву. Не пошли потому, что не смогли преодолеть советскую линию обороны — Карельский укрепрайон, аналог знаменитой финской линии Маннергейма, строительство которого закончилось практически одновременно с финским.

А ведь финский президент РистоХейккиРютиуже заготовил речь по случаю взятия Ленинграда, в ней в частности говорилось следующее:

«Пала впервые в истории некогда столь великолепная столица, находящаяся вблизи от наших границ. Это известие, как ожидалось, подняло дух каждого финна… для нас, финнов Петербург действительно принёс зло. Он являлся памятником русского государства, его завоевательных стремлений».

Легко заметить, что в этой вражеской риторике не делается различий между советским государством и царской Россией, для Запада любая Россия — потенциальный враг, а её земли — предмет зависти и вожделения.

В 1945 году финский президент и члены его правительств, за исключением Маннергейма, запретившего своим войскам обстреливать осаждённый Ленинград из дальнобойных орудий, были отданы под суд и осуждены, как военные преступники.

Советское правительство в тридцатые годы прошлого века неоднократно обращалось к финнам с различными вариантами решения территориального вопроса для обеспечения безопасности Ленинграда, так как государственная граница проходила очень близко от черты города.

Но не смотря на крайне выгодные предложения, сулившие Финляндии огромный прирост территории восточнее Ладожского озера, и немалые финансовые выгоды, правительство этой скандинавской страны, подстрекаемое Англией и Францией, неизменно отказывало Советскому Союзу. Рано или поздно эта недальновидная позиция Финляндии могла привести к войне, о чём неоднократно пытался довести до сведения своего правительства главнокомандующий финскими вооружёнными силами К. Г. Маннергейм.

Несомненно патриот своей страны, хоть и швед по происхождению, яростный противник иностранного вмешательства в дела государства, он вовсе не горел желанием воевать со страной Советов, хотя своей антисоветской позиции не менял никогда.

Но в отличие от других финских политиков высшего ранга он не был русофобом. Бывший офицер русской армии, генерал от кавалерии, георгиевский кавалер, герой русско-японской войны, участник знаменитого Брусиловского прорыва, отдавший российскому государству более 30 лет военной службы, и никогда не отрекавшийся от присяги на верность императору Российской империи. Портрет Николя II до конца его дней стоял на его рабочем столе. Ну, и единственная жена Маннергейма — русская дворянка Анастасия Николаевна Арапова, подарившая ему двух дочерей, несомненно связывала его с русским миром, хоть супруги и развелись в 1919 году.

Но к советам опытного военного не прислушались.

Последние переговоры, которые могли привести к мирному разрешению конфликта проходили в ноябре 1939 года в Москве.

В конце концов, Финляндия в очередной раз категорически отказались от предложений СССР, финская делегация прервала переговоры с советской стороной и 13 ноября покинула Москву. Когда она пересекла границу, финские пограничники обстреляли советский КПП. В Финском заливе появились минные заграждения, начались перестрелки на линии разграничения финских и советских войск, и Красная Армию 30 ноября 1939 года перешла финскую границу.

Советским правительством не ставилась задача захвата Финляндии или смены существующего строя — в тревожных условиях уже начавшейся Второй мировой войны, прежде всего, нужно было обезопасить Ленинград, находившийся в 32 км от советско-финской границы.

Финское руководство, переоценивая свои силы, полагало, что в случае войны Финляндия, опираясь на мощные укрепления, — линию Маннергейма, может успешно обороняться не менее полугода, а за это время её союзники найдут способ повлиять на ситуацию в нужном для финнов направлении.

Советское правительство тоже, в свою очередь, недооценивая противника, считало, что СССР за две — три недели военных действий сможет принудить Финляндию выполнить все предъявляемые ей требования.

Вот в таких условиях и началась война, которую в Финляндии называют «зимней», а у нас «финской».

И. В. Сталин, принимая на себя ответственность за это непростое решение, прямо указал на неизбежную необходимость войны:

«Было бы большой глупостью, политической близорукостью упустить момент и не попытаться поскорее, пока там идет война на западе, решить вопрос о безопасности Ленинграда. Вот почему наше правительство поступило правильно, не отклонив это дело и открыв военные действия, непосредственно после перерыва переговоров с Финляндией».

Для проведения операции Красная Армия сосредоточила на финских границах 425 000-ю военную группировку, — руководители СССР полагали, что этого будет вполне достаточно для достижения успеха, тем более что превосходство в самолётах и танках у советской стороны было просто подавляющим.

Но ей противостояли хорошо подготовленные к войне в зимних условиях финские армии численностью в 265 000 человек — в условиях глубоко эшелонированной обороны этих войск финнам с лихвой хватило для сдерживания первого натиска и достижения локальных успехов на отдельных участках фронта. Общая же численность вооружённых сил Финляндии с учётом обученных резервистов достигала 600 000 человек.

Да и вооружение у финской армии было самое современное. Кроме поставок оружия из-за рубежа, в Финляндии был налажен выпуск собственного стрелкового оружия, в том числе новых видов — в частности автоматов «Суоми», оказавшихся очень эффективным оружием ближнего боя.

А девятизарядные финские противотанковые ружья практически не оставляли шансов для лёгких советских танков даже приблизиться к финским позициям.

Тем не менее уже к 10 декабря 1939 года, преследуя отступающего противника, красноармейцы на Карельском перешейке вышли к основным сооружениям линии Маннергейма на всём протяжении фронта, от Ладожского озера до Финского залива.

Но неправильная оценка ситуации привела к тому, что на решающем направлении удара оказалось примерно равное соотношение сил.

И преодолеть с ходу линию Маннергейма, которую по мнению главнокомандующего английскими вооружёнными силами генерала Керса «никакая армия не в состоянии разбить», советские войска, конечно, не смогли. Артиллерия не смогла разрушить бетонные доты противника, а танковые соединения понесли тяжёлые потери, не сумев преодолеть и первой линии заграждений.

Резко осложнилась и международная обстановка. В зарубежной прессе была развёрнута мощная антисоветская компания, на все лады муссировавшая тему «опасности мировой коммунистической революции». США ввело эмбарго на поставки в СССР авиационной техники и технологии. Лига Наций, в которой главную скрипку играли империалистические державы — США, Англия и Франция — приняла решение об исключении СССР из этой международной организации.

Великобритания и Франция, пользуясь тем, что Германия никаких активных действий на Западном фронте не предпринимала, почти открыто стали готовиться к войне против СССР, параллельно склоняя Швецию и Норвегию к открытому вооружённому конфликту с СССР, конечно же, обещая свою помощь. Причём интересы Финляндии учитывались при этом в последнюю очередь — вводить свои войска на скандинавский полуостров британцы и французы не торопились, опасаясь спровоцировать столкновение в данном регионе с Германией.

Они разрабатывали основной план вторжения в СССР с южного направления — со стороны Ирана. В первую очередь, предполагался захват бакинских нефтяных промыслов и отторжение от СССР Закавказских республик. Велись дипломатические и закулисные переговоры с целью привлечения к войне против СССР балканских государств, Румынии, Греции и Турции.

Да и получившая по зубам на Халкин-Голе Япония, не опасавшаяся никаких международных санкций, и безнаказанно терзавшая в это время огромный, но слабый Китай, в любой момент готова была нанести удар в спину Советскому Союзу.

Интересно, что один из координационных штабов западных союзников, готовящихся к войне против СССР, был развёрнут в широко известном в настоящее время сирийском городе Алеппо, а сам город принадлежал Турции.

Резко возросли поставки английского и французского оружия для финской армии, во многих западных странах были открыты вербовочные пункты для отправки добровольцев на помощь Финляндии. Из одной только Швеции по официальным данным прибыло не менее 10 000 военных. А военная и экономическая помощь этой станы Финляндии превысила сумму в 490 миллионов крон.

Кроме южного направления на вторую половину марта 1940 года Англия и Франция готовила операцию по вторжению СССР с севера. Вначале предполагалась высадка экспедиционного корпуса в Петсамо, и наступление в сторону Кандалакши и Мурманска. Практически одновременно войска коалиции должны были занять Швецию и Норвегию.

Интересно, что примерно на эти же сроки Германия запланировала своё вторжение в Данию и Норвегию, оставляя Швеции участь дойной коровы по поставкам стратегического сырья.

Избежать очень опасных вариантов событий Советскому Союзу можно было только двумя способами — либо признать своё поражение в войне, или, действительно, победоносно закончить её в самые сжатые сроки.

Но для решения этой задачи сначала нужно было пройти линию Маннергейма.

Этот грандиозный комплекс защитных укреплений, состоящий из шести полос обороны, прошёл последнюю проверку накануне советско-финской войны, во время учений по отражению «советской угрозы», и получил восторженные отзывы западных военных специалистов, убедившихся в том, что финское «чудо» ни в чём не уступает французской линии Мажино, и так же неприступно.

Финские укрепления с самого начала строились на значительном отдалении от границы, именно там, где рельеф местности позволял их использование с наибольшей эффективностью.

Возводились они не год, и не два, а более двадцати лет с некоторыми перерывами, и на это были затрачены просто астрономические для Финляндии суммы, а выбрасывать деньги на ветер прижимистые финны вовсе не собирались.

Главный фортификационный пояс линии Маннергейма протянулся на 150 км от Финского залива до Ладожского озера. Чтобы преодолеть всю линию обороны, противнику нужно было преодолеть не менее 90 км защитных сооружений, где его ожидали свыше 1000 ДОТов и ДЗОТов, из которых 296 представляли из себя современны мощные крепости.

В 1937 году в финском укрепрайоне под руководством Маннергейма начали строить самые грандиозные и практически неуязвимые для неприятельской артиллерии ДОТы — «миллионники», прозванные так из-за непомерной дороговизны, — строительство каждого из них обошлось финской казне более чем в 1 миллион крон.

Боевые казематы дзотов соединялись подземными ходами, подземные укрытия для людей и боеприпасов надёжно укрывались многометровыми слоями земли и бетона. Перекрёстный артиллерийско-пулемётный огонь этих чудовищ не оставлял ни единого клочка «мёртвого пространства» на подходах к финским позициям. Всего к началу войны было возведено 7 ДОТов-крепостей.

Вокруг этих ДОТов возводились укрепления попроще: ДЗОТы, блиндажи, траншеи. Передний край защищали минные поля, проволочные заграждения, противотанковые рвы и надолбы. Подготавливались зоны для искусственного затопления обширных участков местности.

Для усиления противотанковых средств линии Маннергейма в Швеции были закуплены 125 40-мм автоматических пушек «Бофорс», которые были размещены на позициях перед самым началом войны.

К концу декабря 1939 года фронт стабилизировался, советскому командованию стало ясно, что её первоначальные планы мало соответствовали действительности, и нужно было принимать кардинальные решения, так как время работало на противника.

И они последовали — прежде всего было заменено военное руководство: вместо командарма 2 ранга К.А. Мерецкова, руководившего военными операциями с начала войны, был назначен командарм 1 ранга С.К. Тимошенко, хорошо зарекомендовавший себя во время польской компании по освобождению Западной Украины и Западной Белоруссии.

Он стал командующим сформированного для прорыва линии Маннергейма Северо-Западного фронта, сразу же начав энергичную подготовку к решающему наступлению. К.А. Мерецков не был удалён с театра военных действий, напротив, он, возглавив 7-ю армию на западе Карельского перешейка, где и планировалось направление главного удара. Этот участок был выбран не случайно — именно здесь, на обширных равнинных полях советским войскам можно было массово применить свой основной козырь — танковые соединения и тяжёлую артиллерию.

Чтобы ввести противника в заблуждение, укрепления финнов подвергались постоянному артиллерийскому обстрелу по всей линии соприкосновения, специально созданные подразделения осуществляли разведку боем на различных участках, прощупывая линию обороны неприятеля.

25 советских дивизий готовились к прорыву линии фронта. Общая же численность советских войск была доведена до 600 000 человек, что и дало необходимое для успешного наступления соотношение сил 3:1.

Но главное не это, — учитывая просчёты начального периода войны, войска были обеспечены всем необходимым для ведения боевых действий в суровых условиях очень холодной снежной зимы — зимним обмундированием, белыми маскхалатами, лыжной экипировкой, техникой и боеприпасами. В армию поступили передвижные пункты обогрева.

Были созданы и прошли специальную подготовку сводные штурмовые группы, созданные для захвата и уничтожения ДОТов. В состав каждой группы включалось пять-шесть танков, половина из которых были огнемётные, несколько орудий, взвод сапёров, до роты пехоты с ручными и станковыми пулемётами и снайперы. Именно такие подразделения и вскрыли знаменитую финскую оборону, уничтожив и несколько неприступных ДОТов-«миллионников». Первыми к вражеским позициям выдвигались танки-тральщики, делавшие проходы в минных полях.

Пехота в наступлении прикрывалась стальными бронещитами, установленными на специальные лыжи, что сразу же снизило потери от пулемётно-винтовочного огня противника. А лёгкие танки Т-26, имеющие широкие гусеницы, легко тащили по снегу бронесани со взрывчаткой — ею сапёры подрывали ДОТы, ослеплённые артиллерийским и танковым огнём. На одну огневую точку тратилось до 3 тонн взрывчатки.

Часть защитных сооружений было разрушено «сталинскими кувалдами» — крупнокалиберными 203 мм гаубицами Б-4, чьи 100-кг бетонобойные снаряды спасли немало жизней советских солдат.

Следует отметить, что новейшие советские танки Т-34 в финской войне не участвовали, а тяжёлые танки КВ-1 использовались в небольшом количестве в испытательных целях.

В период с 1 по 3 февраля 1940 года последовали первые атаки советских войск. С большим трудом финны их отразили. К 5 февраля значительная часть защитных укреплений первой полосы обороны финнов была сметена огнём советской крупнокалиберной артиллерии, и штурмовые группы красноармейцев двинулись вперёд, уничтожая уцелевшие огневые точки врага.

Финские солдаты сражались отчаянно, сознавая, что наступает конец…

Генеральное наступление войск Северо-Западного началось 11 февраля после 3-часовой артиллерийской подготовки и удара бомбардировочной авиации на участке Сумма-Ляхте.

Не смотря на неблагоприятные погодные условия, активно действовала бомбардировочная авиация, нанося удары по финским укрепрайонам, мостам, железнодорожным станциям, коммуникациям.

И финская оборона не выдержала и была прорвана сразу в нескольких местах. За первые сутки советские войска продвинулись на отдельных участках до полутора километров, глубоко вклинившись в неприступную доселе линию Маннергейма. Через трое суток, когда глубина прорыва достигла трёх километров, стало понятно, что наших солдат уже не остановит ничто — даже если линия укреплений протянется до самой столицы Финляндии.

Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов пишет в своих воспоминаниях:

«15 февраля ураган наших бомб и снарядов обрушился на деревню Сумма. Я находился на передовом наблюдательном посту. После того как артиллерия перенесла огонь на требуемую глубину, танки и пехота одновременно пошли в атаку. На этот раз противник не выдержал натиска. Ему грозил охват с флангов, и он начал отступать.

Опорный пункт пал на моих глазах».

Над финской армией, защищавшей первую оборонительную линию нависла угроза окружения — советские войска взломали её оборону на глубину до 10 км, расширялся и фронт прорыва — он уже превышал 4 км.

К 17 февраля центральная часть укреплений Маннергейма была прорвана от озера Вуокси на востоке до Финского залива на западе, и финский маршал отдал приказ войскам отступать. Он ещё предпринимал судорожные попытки сдержать советские войска на новых рубежах, менял руководство частей и подразделений, бросал в бой резервы прямо с марша — но всё было тщетно, Красная Армия неумолимо продвигалась вперёд, преодолевая за сутки до 10 километров.

Вторая линия обороны не смогла спасти ситуацию, финны не смогли удержаться и на этих рубежах. На одном из участков фронта в отчаянную контратаку пошли 15 финских танков, немало удивив этим советских солдат, до позиций которых целыми добрались только три машины…

3 марта войска 7-й армии вышли к Выборгу и начали его охват с двух сторон. Понимая, что финские войска оказались на пороге полного уничтожения, Маннергейм 9 марта доложил правительству, что война проиграна, хотя ожесточённые бои ещё продолжались на всех направлениях.

Надежда Финляндии на благоприятный исход войны рухнула вместе с линией Маннергейма, после неминуемого падения Выборга путь к столице Финляндии — Хельсинки для советских войск был открыт.

Участник финских событий, советский генерал-майор Минюк Леонид Фёдорович, ставший в годы Великой Отечественной войны адъютантом Г.К. Жукова, так описывает это знаменательное событие, приведшее Финляндию к поражению в войне:

«Прорыв линии Маннергейма занимает одно из самых заметных мест в истории войн с точки зрения воинской доблести, боеспособности и тактики ведения боевых действий. Сложные условия местности, леса, болота, озера, добавлявшие прочности этой линии обороны, делали ее мощнее любого другого оборонительного сооружения в Европе. Доблестная Красная армия первой в истории смогла совершить прорыв такого оборонительного сооружения. Это несомненная заслуга Красной армии».

В это же время не менее ожесточённые баталии развернулись и на дипломатическом фронте — Финляндия истерически взывала к своим союзникам, открытым текстом требуя немедленной военной помощи. Но когда запахло жареным и её соседи и покровители поступили по закону джунглей: «каждый сам за себя».

Германия уже практически завершила подготовку к вторжению в Норвегию, туда же стремилась и Англия, опаздывая в своих планах буквально на несколько дней, и финский вопрос в этих планах отходил на второй план, разве что это был удобный повод для появления английских солдат на Скандинавском полуострове.

Швеция, не желая становиться ареной столкновения трёх великих держав — Англии, СССР и Германии, ловко вышла из положения, напомнив о своём нейтралитете и отказалась пропускать иностранные войска через свою территорию. Германии шведское правительство гарантировало поставки железной руды и других видов стратегического сырья, половина шведского торгового флота передавалась в аренду Англии до конца войны, а Советский Союз был удовлетворён официальным отказом Швеции направить свои войска в Финляндию.

Позицию Швеции поддержала Норвегия, опасаясь как Германии, так уже и Англии, чей флот резко активизировал свое присутствие в норвежских территориальных водах.

Финляндия наконец осознала, что её элементарно водят за нос — Англия и Франция, хоть и обещают военную помощь, но разводят руками, ссылаясь на позицию Швеции. Шведы кивают на угрозу со стороны Германии и не желают ввязываться в войну с СССР на стороне Финляндии, которая уже явно терпит военное положение.

Последней каплей стал отказ Франции и Англии выступить посредниками в мирных переговорах между Финляндией и СССР — западные страны явно хотели, чтобы война продолжалась. Обиженные и оскорблённые таким поведением своих покровителей финны с помощью Швеции обратились к СССР с предложением о заключении мира, предварительно соглашаясь на все условия, стремясь спасти от полного разгрома остатки своей армии.

Переговоры начались в Москве 8 марта, и уже 13 числа мирный договор был подписан. Финны вынуждены были выполнить все требования советской стороны.

Граница на Карельском перешейке отодвинулась от Ленинграда на 150 км, Финляндия отказалась в пользу СССР от города Выборг с Выборгским заливом и островами, западного и северного побережья Ладожского озера с городами Суоярви, Сортавала, и Кякисалма. Кроме этого, к СССР отходили полуострова Рыбачий и Средний, а аренда на 30 лет полуострова Ханко полностью решала проблему прикрытия входа в Финский залив. Ну и, конечно, никакого обмена территориями финнам уже никто не предлагал.

Советско-финский мирный договор, по которому стороны, кроме всего прочего, брали на себя обязательства воздерживаться от нападения друг на друга и не участвовать во враждебных друг другу коалициях, полностью лишал легитимности действия Англии, Франции и Германии на Скандинавском полуострове. И по оценке английских военных специалистов давал «СССР возможность доминировать в Финском заливе и укрепить свои стратегические позиции в Ботническом заливе и в Прибалтике против Германии».

Таким образом, на определённый исторический период СССР решил задачу по укреплению своей безопасности на северо-западном направлении, заплатив за это жизнями 131 000 солдат и офицеров, погибших в сражениях и пропавших без вести. Их жизни спасли северную столицу России от разграбления и полного уничтожения безжалостным врагом, без объявления войны напавшим на СССР 22 июня 1941 года.

За воинские подвиги, совершённые во время финской войны, 412 советских военнослужащих всех родов войск были представлены к званию Героя Советского Союза, был удостоен этой высокой награды и командарм 1-ранга С.К. Тимошенко, а 7 мая 1940 года ему было присвоено высшее воинское звание — Маршал Советского Союза.

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