Премьер-министр Украины назвал Тимошенко «матерью экономической слабости»

Киев, , 14:23 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал бывшего премьер-министра страны, лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко «матерью» коррупции и экономической слабости Украины, сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, Тимошенко является «матерью украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности». Причем за 20 лет она сделала все возможное, чтобы уничтожить Украину, однако ей в этом всегда кто-то мешал.

«Ни одна персона, которая намерена развалить Украину, не помешает нам привести страну к успеху», — заявил премьер-министр Украины. Обвинения в свой адрес со стороны Тимошенко Гройсман назвал «очередным тотальным враньем».

10 февраля в Верховной раде зарегистрировали проект постановления об отставке Гройсмана. Инициатором проекта постановления была указана лидер фракции «Батькивщина» Тимошенко. Всего в списке авторов — 13 депутатов. Через некоторое время в тот же день аппарат Верховной рады постановление удалил.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Тимошенко пообещала инициировать отставку Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Гройсманом. По ее словам, больше страна терпеть «эту коррупцию, этот непрофессионализм и поборы с людей» не имеет права.

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко поставила ультиматум Гройсману и дала время до конца дня