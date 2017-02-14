Вторник, 14 Февраля 2017 года
14:41:02 МСК

Премьер-министр Украины назвал Тимошенко «матерью экономической слабости»

Политика
Обвинения в свой адрес со стороны Тимошенко Гройсман назвал «очередным тотальным враньем»

Киев, 14 февраля 2017, 14:23 — REGNUM  Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал бывшего премьер-министра страны, лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко «матерью» коррупции и экономической слабости Украины, сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, Тимошенко является «матерью украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности». Причем за 20 лет она сделала все возможное, чтобы уничтожить Украину, однако ей в этом всегда кто-то мешал.

«Ни одна персона, которая намерена развалить Украину, не помешает нам привести страну к успеху», — заявил премьер-министр Украины. Обвинения в свой адрес со стороны Тимошенко Гройсман назвал «очередным тотальным враньем».

10 февраля в Верховной раде зарегистрировали проект постановления об отставке Гройсмана. Инициатором проекта постановления была указана лидер фракции «Батькивщина» Тимошенко. Всего в списке авторов — 13 депутатов. Через некоторое время в тот же день аппарат Верховной рады постановление удалил.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Тимошенко пообещала инициировать отставку Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Гройсманом. По ее словам, больше страна терпеть «эту коррупцию, этот непрофессионализм и поборы с людей» не имеет права.

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко поставила ультиматум Гройсману и дала время до конца дня

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Верховная рада Украины VIII созыва
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Ашот ПогосянЛюбовь – это встреча с самим собой
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Дело Чудновец как маркер пробелов в законодательстве
ЕкатеринбургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access
ВашингтонСША Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
«Газпром»: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
МоскваРоссия Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
13.02.17
Григорий ГаранинНовая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Дмитрий БуяновСталин и его ученики
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
13.02.17
Сергей Котельников«Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
ещё главное