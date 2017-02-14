Депутат Госдумы Николай Любимов назначен врио главы Рязанской области

Москва, , 14:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова, депутата Государственной думы («Единая Россия»). Об этом сообщили в пресс-службе президента России.

В пресс-службе уточнили, что президент принял отставку Олега Ковалёва, который до сих пор возглавлял Рязанскую область и 14 февраля подал прошение о досрочном освобождении от полномочий главы региона. Временно исполняющим обязанности назначен Любимов — до вступления в должность лица, избранного губернатором Рязанской области.

Напомним, 14 февраля Ковалёв подал заявление об отставке, объяснив своё решение возрастом. По его словам, он является «одним из самых возрастных губернаторов в стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по кандидатуре временного главы региона будет принято президентом до конца дня.

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