В Румынию прибыло 500 военнослужащих США

Они помогут поддержать «мир и безопасность на юго-востоке Европы в регионе Черного моря»

Бухарест, , 14:17 — REGNUM 500 военнослужащих США прибыли в Румынию вместе с танками и другим оборудованием для усиления этого восточноевропейского члена НАТО, сообщает Associated Press.

По информации, полученной от посольства США, контингент военнослужащих будет размещен на базе ВВС имении Михаила Когэлничану, расположенной на востоке страны.

Посол США в Румынии Ханс Клемм заявил 14 февраля, что данное событие подчеркивает, что «крепкое стратегическое партнерство между США и Румынией существует и на словах, и на деле».

Он также добавил, что присутствие военнослужащих «расширяет нашу способность поддерживать мир и безопасность на юго-востоке Европе и в регионе Черного моря».