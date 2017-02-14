Вторник, 14 Февраля 2017 года
14:39:47 МСК

ООН: Военнослужащие Конго убили 101 представителя племени Камвина Нсапу

Политика
Среди погибших есть и женщины
Конголезские солдаты
Иллюстрация: MONUSCO Photos
Конголезские солдаты

Киншаса, 14 февраля 2017, 13:59 — REGNUM  

По меньшей мере 101 человек из числа членов группировки Камвина Нсапу были убиты в центральной части Демократической республики Конго военнослужащими страны между 9 и 13 февраля, заявили в ООН 14 февраля. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников в стране, заметившие членов этой племенной группы, вооруженных только холодным оружием, открыли по ним огонь из пулеметов. При этом среди жертв были и женщины.

«Мы глубоко озабочены сообщениями о большом числе жертв, что, в случае подтверждения этой информации, будет свидетельствовать об излишнем и непропорциональным применением силы солдатами», — отметила Лиз Троссел.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Ашот ПогосянЛюбовь – это встреча с самим собой
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
14.02.17
Дело Чудновец как маркер пробелов в законодательстве
ЕкатеринбургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access
ВашингтонСША Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
«Газпром»: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
МоскваРоссия Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
13.02.17
Григорий ГаранинНовая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Дмитрий БуяновСталин и его ученики
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
13.02.17
Сергей Котельников«Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
ещё главное