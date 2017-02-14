ООН: Военнослужащие Конго убили 101 представителя племени Камвина Нсапу
Среди погибших есть и женщины
Киншаса, 14 февраля 2017, 13:59 — REGNUM
По меньшей мере 101 человек из числа членов группировки Камвина Нсапу были убиты в центральной части Демократической республики Конго военнослужащими страны между 9 и 13 февраля, заявили в ООН 14 февраля. Об этом сообщает Reuters.
По данным источников в стране, заметившие членов этой племенной группы, вооруженных только холодным оружием, открыли по ним огонь из пулеметов. При этом среди жертв были и женщины.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о большом числе жертв, что, в случае подтверждения этой информации, будет свидетельствовать об излишнем и непропорциональным применением силы солдатами», — отметила Лиз Троссел.
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