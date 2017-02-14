До 2020 года Украина намерена отказаться от поставок угля из ДНР и ЛНР

Киев, , 13:58 — REGNUM Украина не будет закупать электроэнергию у Российской Федерации для покрытия возможного дефицита мощностей энергосистемы, который может возникнуть из-за блокады отдельных регионов Донбасса. Об этом вечером, 13 февраля, в эфире украинского телеканала ICTV заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает ИА REGNUM.

Министр напомнил, что в мае 2016 года российская сторона отказала Украине в поставках электроэнергии. «Когда у нас была кризисная ситуация в мае 2016 года, мы хотели получить (дополнительные объемы энергоносителей — прим. ред.), а это между всеми соседями заключается соглашение об аварийной помощи. Это обязательство всех, нам в этом отказали (отказ со стороны России — прим. ред.)… Импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что не будет его у нас. Мы сделаем все для того, чтобы отказаться от этой позиции», — сказал Насалик.

По его словам, введение чрезвычайных мер на рынке электроэнергии даст возможность минимизировать риски по возникновению дефицита мощностей в украинской энергосистеме. При этом Насалик отметил, что на Украине уже реализованы два из четырех проектов по замещению угля антрацитовой группы. Один из проектов позволяет уменьшить потребление антрацита как минимум на 1 млн тонн в год.

«Министерство разработало четыре проекта по замещению антрацитовой группы. Более того, два проекта мы уже полностью ввели в действие… Проект, который связан с Ровенской АЭС и подстанцией «Киевская» — это 750 кВ, которая уже идет, обеспечив Киев и Киевскую область. Второй, это ввод гидроаккумулирующей станции, которая также дала экономию около 400 тыс. т. угля», — сказал Насалик.

Он сообщил, что еще два проекта планируется ввести в 2017 году. «Это замена антрацитовой группы на втором и пятом блоке Змиевской ТЭЦ, экономия которой составит около 1,3 млн тонн, и введение линии Запорожье-Каховка, которое даст около 1,5 млн тонн (экономии)», — добавил Насалик.

Министр проинформировал, что на неподконтрольной территории Донбасса работает 600 тысяч украинских шахтеров, которые добывают «украинский уголь». «Деньги эти шахтеры получают через карты «Ощадбанка» Украины», — уточнил Насалик.

Он также прогнозирует, что уже через 2−2,5 года Украина сможет полностью избавиться от зависимости от антрацитового угля, добываемого в ДНР и ЛНР. «Мы можем зависимость от антрацитового угля (ликвидировать) за 2−2,5 года», — заверил Насалик, отметив, что базовая генерация — атомная — уже сейчас независима от РФ. «Мы диверсифицировали на сегодняшний день 40% топлива, которое поставляется с другой фирмы, а не из РФ», — сообщил он.

Кроме того, 14 февраля вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что блокирование поставок угля из ДНР и ЛНР выгодно властям РФ. «Давайте посмотрим с точки зрения фактов, кому это выгодно, чтобы сегодня была угроза электроснабжения уже не в Авдеевке, а в практически всей стране. Я могу сказать, в первую очередь, это выгодно РФ», — считает Зубко.

По его совам, РФ хочет, чтобы Украина закупала российский уголь. При этом блокада поставок угля является формой давления на предприятия, которые работают в ДНР и ЛНР, но платят налоги в государственный бюджет Украины, а также на украинские предприятия металлургической отрасли. В этом контексте Зубко отметил, что Кремль «использует» украинских патриотов-участников блокады в своих «стратегических политических целях». «Это вообще угроза потери территорий, потому что мы понимаем, что и Запорожская и Донецкая области зависят от этих промышленных предприятий», — подчеркнул Зубко.

В то же время на сайте Кабинета министров Украины сообщается, что отключения электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей. В частности, по итогам вчерашнего заседания антикризисного штаба Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областям поручено провести заседания штабов по чрезвычайным и техногенным ситуациям.

«Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения. В первую очередь, по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок», — призвал Зубко.

В свою очередь, 14 февраля директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец в интервью «Комментариям"отметил, что блокада железнодорожного сообщения с отдельными регионами Донбасса выгодна украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который заинтересован в поставках мазута на ТЭС и ТЭЦ.

По его словам, в целях энергобезопасности большая часть украинских ТЭС и ТЭЦ еще в 2003 году были частично переоборудованы для эксплуатации под мазут и уголь. Сегодня до 90% производства мазута на Украине принадлежит Кременчугскому НПЗ, а это «Укртатнафта» Коломойского.

«Ранее главный объем мазута шел на экспорт, это было очень затратно для «Укрнафты» и гораздо выгоднее продавать его на внутреннем рынке, однако спроса особого не было. Прикрываясь яркими патриотическими лозунгами, добробаты играют на руку Коломойскому, а именно: блокадой и полными отказом от угля они открывают для него монополию в энергетическом секторе», — пояснил Геец.

Также он отметил, что в случае перехода ТЭС и ТЭЦ с угля на мазут стоимость киловатта электроэнергии значительно возрастет. Эксперт также признал необходимость модернизации оборудования ТЭЦ исключительно под мазут. В связи с чем, Коломойский будет рассчитывать на государственные дотации, как в случае с «аферой» по банкротству ПриватБанка.

О том, что блокада ДНР и ЛНР не выгодна ни Киеву, ни Луганску (под контролем ЛНР) подтвердил и глава ЛНР Игорь Плотницкий."Блокада угольных поставок — это не наш выбор. Это инициатива Киева… Впрочем, мы понимаем, что от блокады страдают простые люди по обе стороны линии разграничения. Поэтому не намерены обострять ситуацию. Если Киев извинится за действия своих вооруженных группировок, мы можем рассмотреть его новые предложения», — пообещал Плотницкий. Ранее, 13 февраля экс-командир батальона «Восток», глава общественного движения «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский заявил, что Россия ограничила ввоз угля из оккупированного Донбасса с целью защиты своей угледобычи. «Начали мы поставлять, например, неконтролируемые объемы угля в Россию — в отношении нас ввели квоты, потому что в России тоже есть добыча угля в Ростовской области, и мы подрываем экономику Южного федерального округа», — рассказал Ходаковский.

Напомним, 13 февраля «Укрэнерго» и Министерство энергетики предлагают Кабмину ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за остановки поставок антрацита из зоны «АТО». Об этом 13 февраля на заседании антикризисного штаба сообщили и.о. руководителя «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук и глава Минэнерго Игорь Насалик. При этом, в условиях чрезвычайного положения, общих запасов угля антрацитовой группы на всех ТЭС хватит на 40 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Донбассе при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюк началась экономическая блокада Донецка и Луганска. В частности, в знак протеста против торговли с ДНР и ЛНР участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланово и Шипилово. 10 февраля была перекрыта железная дорога «Ясиноватая-Константиновка». По факту блокирования жд-сообщений в Донецкой области было открыто четыре уголовных производства.