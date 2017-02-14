Песков рассказал об отношении Путина к личной критике

Время от времени «истеричная антипутинская кампания» наблюдается за рубежом

Москва, , 13:57 — REGNUM Отношение президента России Владимира Путина к разумной критике в свой адрес является конструктивным, однако личные оскорбления глава государства считает неприемлемыми. Об этом 14 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин воспринимает критические материалы в свой адрес вполне конструктивно, особенно если речь идет о взвешенных и умных критических замечаниях. Но ни сам президент, ни его аппарат категорически не приемлют те публикации в СМИ, где присутствуют личные оскорбления.

Песков отметил, что законодательство РФ предусматривает определенные механизмы для защиты чести и достоинства каждого гражданина. Вместе с тем вопрос персонификации должности президента с этой точки зрения должен быть серьезно проработан специалистами, в том числе с учетом опыта других государств.

Представитель Кремля затруднился с точным ответом относительно того, ощущают ли в администрации президента «информационный накат на главу государства» в прессе. По крайней мере, отметил Песков, «временами оголтелая, весьма истеричная антипутинская кампания» время от времени наблюдается в других странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках встречи со студентами университета «Иннополис» в Казани спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что честь и достоинство главы государства должны быть законодательно защищены от нападок, включая публикации в СМИ.

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