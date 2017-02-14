Песков назвал суверенным правом РФ давать названия Курильским островам

Москва, , 13:53 — REGNUM Российская Федерация имеет суверенное право давать имена Курильским островам, поскольку они являются неотъемлемой частью территории страны. Об этом, как передает НТВ, заявил официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Острова Курильской гряды, безусловно, остаются территорией РФ, — говорит представитель Кремля. — Поэтому в данном случае речь идет о суверенном праве».

При этом Песков добавил, что руководство России высоко ценит новую позитивную динамику в отношениях с Токио.

«Мы (власти РФ) намерены поддерживать эту динамику», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

13 февраля агентство «Kyodo» сообщила, что Япония направила протест РФ в связи с присвоением названий 5, ранее бывшим безымянными, островам Курильской гряды, принадлежность части которых Токио оспаривает.

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