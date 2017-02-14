Создаются экспертные советы при вице-спикерах Госдумы

Также Госдума примет поправки в регламент о советниках председателей комитетов

Москва, , 13:49 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о создании экспертных советов при заместителях председателя нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля. «Такие советы у каждого заместителя председателя Госдумы по его направлению деятельности будут созданы», — сказал Володин.

«Это улучшит работу в целом института заместителей и, конечно, позволит ключевые вопросы, которые, допустим, в рамках одного комитета невозможно посмотреть, это вопросы компетенции нескольких комитетов, рассматривать вот через такой экспертный совет», — пояснил Володин.

Отметим, что в Госдуме два первых вице-спикера и шесть вице-спикеров.

Кроме того, Совет Думы принял решение о советниках председателей комитетов Госдумы. «Было принято решение внести изменения в регламент (такой проект будет подготовлен), где по три советника-эксперта на общественных началах будут работать с председателем комитета, это советник председателя комитета», — сообщил Володин.

Всего в Госдуме 26 комитетов.