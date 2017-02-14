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Институт помощников глав фракций ГД в регионах заработает в ближайшее время

Политика
Кто именно будет работать на общественных началах, решит руководитель фракции в Госдуме

Москва, 14 февраля 2017, 13:45 — REGNUM  Институт помощников руководителя фракций Госдумы появится в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

«По просьбе руководителей фракций, учитывая, что не во всех регионах есть помощники и нет депутатов, избранных от всех регионов, мы рассмотрели вопрос введения такой должности, как помощник руководителя фракции на общественных началах в регионе, и эти помощники в ближайшее время как институт будут работать в тех территориях, где нет депутата от фракции», — сообщил Володин.

Так, он обратил внимание на то, что решение будет на руку фракциям ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». «Это будет серьезная помощь в выстраивании коммуникации с регионами», — указал он.

Кто будет помогать в регионах, решает руководство фракций. «Как правило это могут быть бывшие депутаты, депутаты региональных парламентов, могут быть представители институтов гражданского общества, могут быть активисты из партии — это на усмотрении руководителя фракции», — сказал Володин.

«Институт создается на общественных началах для того, чтобы у фракции было больше коммуникаций с территориями, с регионам, чтобы могли помогать людям и осуществлять обратную связь там, где нет приемных депутатов», — отметил спикер Госдумы.

Отметим, что у руководителей фракций в Госдуме может быть до 30 помощников в регионах на общественных началах.

Читайте ранее в этом сюжете: У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников в регионах

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