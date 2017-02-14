Полтавченко уволил чиновника за решение «личных и корпоративных вопросов»

Имя и должность уволенного официально не называются

Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Заместитель председателя одного из комитетов администрации Санкт-Петербурга лишился должности. Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко под конец заседания городского правительства во вторник, 14 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Хотел бы вам напомнить, что каждый из здесь присутствующих был приглашен для одной цели — служить городу Санкт-Петербургу, а не решать свои личные и корпоративные вопросы. Заместитель одного из председателей комитетов, к сожалению, этого не понимал, и мы попросили его наши ряды покинуть», — сказал Полтавченко.

Губернатор не назвал имени и места работы уволенного чиновника. В пресс-службе администрации губернатора также отказались раскрыть эти данные «из этических соображений».

Напомним, ранее Георгий Полтавченко публично пообещал увольнять чиновников, которые будут обсуждать на рабочем месте возможную отставку самого губернатора.

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