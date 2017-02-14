Песков: Говорить о «перезагрузке» отношений РФ и США пока рано

28 января 2017 г. состоялся первый телефонный разговор президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа

Москва, , 13:37 — REGNUM Говорить о «перезагрузке» отношений между Российской Федерацией и США пока преждевременно. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что будет прорабатываться встреча (лидеров двух стран), — сказал он. — Пока непонятно, где и когда она может состояться, каких-либо договоренностей на этот счет нет».

Песков добавил, что в «обозримой перспективе» также должна состояться встреча министра иностранных дел РФ и госсекретаря США.

По словам пресс-секретаря президента РФ, пока команда Дональда Трампа не будет полностью сформирована, говорить о возможной «перезагрузке» в отношениях между странами не представляется возможным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января 2017 г. состоялся первый телефонный разговор президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Лидеры РФ и США обсудили восстановление торгово-экономических связей между двумя странами, борьбу с международным терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и арабо-израильский конфликт, а также основные аспекты кризиса на Украине.

По итогам беседы Путин и Трамп условились поддерживать регулярные личные контакты, а также договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.