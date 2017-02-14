В Кремле сочли абсурдом обвинения в кибератаках на штаб Макрона

Москва, , 13:32 — REGNUM Заявления французских политиков о том, что «российские хакеры», связанные с Кремлем, пытаются повлиять на результат предстоящих выборов главы государства, являются абсурдом. Об этом заявил 14 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не может идти и речи о какой-либо причастности официальной Москвы к этим атакам, имели они место или не имели. Любые обвинения официальной Москвы в возможной причастности — они абсурдны», — отметил официальный представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь партии «На марш!» Ричард Ферранд заявил о том, что сайт кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона атакуют «российские хакеры». По его словам, ресурс и базы данных испытали уже «сотни и даже тысячи» кибернападений. Таким образом, Москва якобы пытается оказать помощь пророссийским соперникам Макрона — лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывшему премьер-министру Франции Франсуа Фийону.

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