Создан совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики

Москва, , 13:30 — REGNUM В Госдуме создан первый совет при председателе нижней палаты парламента — совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

«Совет создан, сегодня мы этот вопрос обсуждали, и принято решение об образовании первого совета — этот будет совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики», — сказал Володин, выразив надежду на то, что в него войдут представители индустрии, те кто занимается разработкой программ, IT — технологиями.

«Понимаем, что эта сфера сейчас динамично развивается», — отметил спикер Госдумы, напомнив, что президент России в ежегодном Послании Федеральному Собранию поставил задачу развития в целом цифровой экономики.

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