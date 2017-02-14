Песков: Решение по врио главы Рязанской области будет принято в течение дня

Москва, , 13:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин до конца дня примет решение в связи с отставкой губернатора Рязанской области Олега Ковалёва. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 14 февраля.

«Ожидаем принятие решения до конца дня», — заявил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ковалёв объявил о решении досрочно сложить с себя полномочия губернатора Рязанской области. По его словам, к такому решению он пришёл ещё неделю назад.

Он отмечает, что в регионе «установлена система, при которой общество доверяет власти». По словам Ковалёва, он — «один из самых возрастных губернаторов в стране», и начинать новую избирательную кампанию не хочет.

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