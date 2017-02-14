В ЦФО за 2015-2016 годы предотвращено шесть терактов — НАК
Задержано 62 боевика международных террористических организаций
Москва, 14 февраля 2017, 13:27 — REGNUM Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) России Александр Бортников заявил о предотвращении в 2015—2016 годах шести терактов в Центральном федеральном округе.
По его словам, было задержано 62 боевика международных террористических организаций и пресечена преступная деятельность 21 бандита.
Также было ликвидировано 12 ячеек экстремистов, всего к уголовной ответственности были привлечены 269 человек, сказал Бортников на заседании НАК.
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