В ЦФО за 2015-2016 годы предотвращено шесть терактов — НАК

Москва, , 13:27 — REGNUM Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) России Александр Бортников заявил о предотвращении в 2015—2016 годах шести терактов в Центральном федеральном округе.

По его словам, было задержано 62 боевика международных террористических организаций и пресечена преступная деятельность 21 бандита.

Также было ликвидировано 12 ячеек экстремистов, всего к уголовной ответственности были привлечены 269 человек, сказал Бортников на заседании НАК.