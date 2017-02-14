В секторе Газа избран новый глава «ХАМАС»

Им стал член политбюро организации, отсидевший 23 года в тюрьме Израиля

Рамалла , , 13:24 — REGNUM Палестинская организация «ХАМАС» выбрала нового лидера в секторе Газа, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

Как отметил источник, пожелавший остаться неназванным, новым лидером движения в секторе Газа стал Яхья Синвар, который заменил на этом посту Исмаила Хания. Как ожидается, Хания заменит на своем посту председателя политбюро партии «ХАМАС» Халеда Машаля.

Напомним, Яхья Синвар просидел 23 года в тюрьме Израиля и был освобожден в 2011 году, когда 1027 палестинцев были обменены на единственного солдата Израиля Гилада Шалита. В 2012 году Синвар был избран членом политбюро партии «ХАМАС», а в 2015 году был включен в список террористов США.