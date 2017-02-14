В секторе Газа избран новый глава «ХАМАС»
Им стал член политбюро организации, отсидевший 23 года в тюрьме Израиля
Рамалла , 14 февраля 2017, 13:24 — REGNUM Палестинская организация «ХАМАС» выбрала нового лидера в секторе Газа, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.
Как отметил источник, пожелавший остаться неназванным, новым лидером движения в секторе Газа стал Яхья Синвар, который заменил на этом посту Исмаила Хания. Как ожидается, Хания заменит на своем посту председателя политбюро партии «ХАМАС» Халеда Машаля.
Напомним, Яхья Синвар просидел 23 года в тюрьме Израиля и был освобожден в 2011 году, когда 1027 палестинцев были обменены на единственного солдата Израиля Гилада Шалита. В 2012 году Синвар был избран членом политбюро партии «ХАМАС», а в 2015 году был включен в список террористов США.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Любовь – это встреча с самим собой
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
NB!
14.02.17
Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
NB!
14.02.17
«Отставка Майкла Флинна — провокация»
NB!
14.02.17
Польский генерал: «Для Мачеревича смоленская трагедия – просто инструмент»
NB!
14.02.17
Дело Чудновец как маркер пробелов в законодательстве
NB!
14.02.17
Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
NB!
14.02.17
Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
NB!
14.02.17
Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
NB!
14.02.17
Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
NB!
14.02.17
Семнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
NB!
13.02.17
«Газпром»: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
NB!
13.02.17
Новая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
NB!
13.02.17
Сталин и его ученики
NB!
13.02.17
«Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России